'Güvenli bölge her riske açıktır'

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Türkiye’nin kuzey Suriye’ye ‘Barış Pınarı’ adıyla başlattığı askerî operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Dördüncü gününde Barış Pınarı Harekatı'nda son durum?

Güvenli bölge güvensiz bölge olmasın

HRW’nin internet sitesinde “Türkiye’nin ‘Güvenli Bölgesi’ Güvenli Olmak Dışında Her Şey Olabilir” başlığıyla yayımlanan açıklamada şöyle denildi: “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü askerî harekât, bu bölgede halen yaşamakta olan sivilleri yerlerinden edebileceği gibi, bu bölgeye yollanabilecek mültecileri de tehlikeye atabilir. Ayrıca Kürt Özerk Yönetimi tarafından bölgede tutulmakta olan 12.000 IŞİD savaşçısının kaçabileceğine ilişkin kaygılar da mevcut. Mültecilerin geri gönderilebileceği ‘güvenli’ bölgeler oluşturmak, her zaman endişe uyandıran bir fikir olmuştur. Geçmişte yaşanan çatışmalarda oluşturulan ‘güvenli bölgeler’ nadiren güvenliydiler. Uygun tedbirler alınmadığı takdirde, bu ‘güvenli bölgelere’ kasıtlı saldırılar düzenlendiğinde, güvenlik bir yanılsama olmanın ötesine geçemez. Nitekim 1995 yılında Serebrenica’da olan da tam olarak buydu. Savaşçılar sık sık, sivillerin arasına karışarak ve bu bölgeleri saldırılar düzenlemek için kullanarak, ‘güvenli bölgenin’ varlığını istismar ederler ve bu da güvenli bölgeyi geçerli bir askerî hedefe dönüştürür. Güvenli bölgeler, tabiatları gereği, silâhlı grupların insanî yardımları kapıştıkları, yeni savaşçılar devşirdikleri ve böylece çocuklar başta olmak üzere, sivillerin maruz kaldıkları risklere yenilerini ekledikleri, zengin birer kaynaktırlar.”