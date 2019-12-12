Hac ön kayıtları için son 3 gün

Hacca, gelecek yıl gitmek üzere bu yıl ilk defa kayıt yaptıracaklar için 3 günlük ön kayıt süresi kaldı.

Gelecek yılın hac kurası, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 9 Ocak 2020’de çekilecek. Hac kesin kayıtları, 13-24 Ocak 2020’de her ilde yapılacak. Umre Hizmetleri Daire Başkanı Yaşar Çapçı, 2020 yılı hac ön kayıt işlemlerinin 11 Kasım’da başladığını hatırlattı. Bu yıl ilk defa kayıt yaptıracakların ilgili bankalara 25 lira ön kayıt ücreti yatırması gerektiğini aktaran Çapçı, daha sonra www.hac.gov.tr internet adresinde yayımlanacak linkten e-devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla ön kayıt yapılabileceğini söyledi. Çapçı, önceki yıllarda kaydı olup kesin kayıt hakkı elde edemeyen 2 milyon 137 bin 942 hacı adayının kayıt yenileme işlemlerinin Başkanlık tarafından otomatik yapıldığını dile getirdi. Çapçı, “Müftülükler ücretini yatırıp ön kayıtlarını tamamlamayan kişilere kısa mesaj gönderiyor. Meselâ yaşlı bir vatandaşımız e-devlet şifresini aldı ama internet ortamında kayıt yapmayı bilmiyorsa en yakın il ve ilçe müftülüklerimize giderse memur arkadaşlarımız onlara yardımcı olabilir” dedi. AA

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