Hâlâ, darbe anayasasının utancıyla yaşıyoruz

İYİ Parti Milletvekili Subaşı, halen yürürlükte olan Anayasa’nın bir darbe Anayasası olduğunu hatırlatarak, 18 yıldır sivil bir anayasa ikame edilmemesinin iktidar için utanç olduğunu söyledi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

TBMM Meclis Kürsüsünde 228 sıra sayılı kanun teklifinin 2’nci maddesi hakkında partisi adına konuşma yapmak üzere söz alan İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı; son günlerde yaşanan hadiseler karşısında bu kanun teklifini değerlendirmek pek bir anlam ifade etmiyor” diyerek, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Subaşı “Son günlerde yaşananlar benim bu kanunun ayrıntılarına girmemi engelliyor çünkü bir hukukçu olarak 14. Ağır Ceza Mahkemesinin, Anayasa Mahkemesi kararına yapmış olduğu tanımama kararı, anayasayı tanımamaktır ve hukuk düzenine karşı yapılmış bir saldırıdır” diye yorumlarım’ dedi.

İma etmiyor, gözümüze sokuyor

“Son günlerde hukuk darbesi diyebileceğimiz vahim gelişmelerden sonra, AYM’nin ışıklı tweeti gündem sapmasına neden olmamalı” diyen Subaşı, şu şekilde devam etti: “Anayasa Mahkemesine bağırdılar, bir bardak suda fırtına kopardılar ‘Bu darbe ima ediyor’ diye. Oysa elimizdeki şu uyguladığımız ve bugün baş tacı ettiğimiz Anayasa, darbe Anayasa’sıdır. Bu Meclis ve Hükûmet mahcubiyet duymalıdır; On sekiz yıldır iktidar olan Hükûmetin bu darbe Anayasa’sını değiştirip yerine sivil bir anayasa ikame edememesi doğrusu utançtır. Bazı hatipler konuşmasında, “Meclisi feshedelim mi?” diye sorsak, halk “Feshedin” der demişti. Gerçekten bu anayasayla yaşıyoruz, baş tacı ediyoruz çünkü daha iyisini meclis ikame edemedi! Üstelik bu 1982 anayasası darbe ima etmiyor. Gözümüze sokuyor! Siz ‘Işıklar yandı, darbe imasıdır’ diye feryat ediyorsunuz! Gerçekleri görmezden gelerek, üstünü örterek görevimizi yapmış olamayız!”

Bu tahribattan kurtulmamız gerekir

Konuşmasının son bölümünde 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yaptığı eylemi hu- kuksuz ve hadsiz olarak değerlendiren Subaşı, eylemin süratle düzeltilmesi gerektiğini vurgulayarak “Yoksa kalıcı etkilerinden, hasarından Türkiye’yi kurtarmak son derece zor olur. Hele Cumhurbaşkanının; ‘Bu olağandır’ sözleri son derece vahimdir. Çok kısa zamanda bu tahribattan kur- tulmamız gerekir” dedi.