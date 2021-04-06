'Hayatı hizmet ve mücadele ile geçen Mehmet Kutlular Ağabey vefat etti'

Araştırmacı Yazar Muhammed Emin Yıldırım, Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular Ağabeyin vefatı üzerine Twitter hesabından taziye mesajı yayınladı.

Yıldırım, açıklamasında, ''Bir güzel insan daha Rabbine yürüdü... Hayatı hizmet ve mücadele ile geçen Mehmet Kutlular Ağabey, uzun bir hastalık döneminin ardından vefat etti. Allah (cc) rahmet eylesin. Mekânı Cennet, makamı âlî olsun. Mevlâ ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil ihsan eylesin.'' ifadelerine yer verdi. *** Okumak için tıklayınız: Kutlular Ağabeyimiz vefat etti

Mehmet Kutlular Ağabeyimizin Dilinden Hizmet Hatıraları: Yazı dizileri, röportajlar, videolar

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