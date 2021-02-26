HDP’ye neler vaad edildi?

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın grup toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun iddialarına verdiği cevapları, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in başdanışmanı Aytun Çıray tarafından soru önergesi olarak Meclis’e taşındı.

Çıray, Buldan’ın da dediği gibi HDP’li bir heyetin İHA’ların korumasında Kandil’e giderek, rehine üç Türk askerini kurtarıp kurtarmadığı ve eğer bu doğru ise terör örgütü tarafından beş altı-yıl alıkonan askerler için neden benzeri bir girişimde bulunulmadığı sorusunu yöneltti. T24’ün haberine göre, Çıray Oktay’a, “Çözüm sürecinin sonuçlanması halinde HDP’lilere vaatlerde bulunuldu mu? Bulunulduysa bu vaatler neydi?” sorusunu da yöneltti.

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