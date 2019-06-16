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''Herkes haddini bilsin"

16 Haziran 2019, Pazar 19:00
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'deki gözlem noktasına saldırıyla ilgili, "Rejimin askerimize yönelik tacizlerini tolere etmemiz mümkün değil. Haddini bildiririz. Herkes haddini bilsin." dedi.

İdlib’de gözlem noktasına saldırılar arttı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,, merkez Antakya ilçesindeki Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliğinin açılışında yaptığı konuşmada, bağımsız bir dış politika izlediklerini söyledi.

Türkiye'nin bağımsız bir devlet olduğunu ve NATO üyesi müttefikliğinin bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Evet birçok uluslararası örgütte üyeyiz. Avrupa Birliği'ne (AB) de üye olmak için stratejik bir hedef koyduk. Zorlukları da görüyoruz. Bizim uluslararası örgütlere üye olmamız ya da ülkelerle ikili ilişkileri geliştirmemiz, onların bizim dış politikamızı sorgulamasına yani bir meşruiyet kazandırmıyor. Biz bağımsız bir devletiz. Kararlarımızı kendimiz alırız. Bugün S-400 ile ilgili ABD'nin dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil. Esasen Amerika'ya biz 'Eğer bu konularda endişeniz varsa gelin ortak bir çalışma grubu oluşturalım' dedik. NATO da içerisinde olsun. Bunu kabul etmeyip de her şartta 'S-400 almayacaksınız' diyen bir ülkenin dayatmasını biz kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Biz bağımsız bir devletiz, bağımsızlığına önem veren bir milletiz. İşte Hatay'ın da Türkiye Cumhuriyeti'ne dahil olması da esasen Hataylıların da bağımsızlık ve özgürlüğüne verdiği önemin bir neticesidir."

"Haddini bildiririz. Herkes haddini bilsin"

Suriyelilerin dönmek istediğini vurgulayan Çavuşoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Yeter ki orası güvenli olsun. Bugün İdlib daha güvenli olsun, İdlib'e de dönüşler hızlanır. Ama maalesef yeniden rejimin buralarda saldırılarını görüyoruz. Biz inşallah bu güvenli bölgeyi de oluşturduktan sonra o bölgeye de Suriyelilerin dönüşlerine yardımcı olacağız. Rejimin bu saldırganlığını da kabullenmemiz mümkün değil ve İdlib Muhtırası'na da aykırı, Rusya'yla imzaladığımız. Burada rejimi durdurmak da bugüne kadar Suriye konusunda yakın iş birliğinde çalıştığımız Rusya'nın ve İran'ın sorumluluğudur. Çünkü her ikisi de rejimin garantörüdür, hem siyasi süreçte hem de sahadaki bu tür vardığımız mutabakatlarda. Son günlerde rejimin bizim gözlem noktalarına taciz atışları yaptığını görüyoruz. Tıpkı geçmişte o teröristlerin Afrin'den yaptığı gibi, tıpkı ara sıra Tel Rıfat'tan yine orada YPG/PKK'lıların yaptıkları gibi. Nasıl o tacizleri, o saldırıları tolere etmediysek, rejimin askerimize yönelik tacizlerini tolere etmemiz mümkün değil. Haddini bildiririz. Herkes haddini bilsin. Bu konularda neler yapabileceğimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleriyle kahraman askerlerimizin ve onları destekleyen kahraman polis özel harekatın sahada neler yaptığını, yapabileceğini gördük."

 

 

AA

Etiketler: çavuşoğlu
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