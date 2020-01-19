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19 OCAK 2020 PAZAR - YIL: 50

'Hiçbir kıymetiharbiyesi yok'

19 Ocak 2020, Pazar 10:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ateşkes ve Berlin Zirvesi ile yeniden filizlenen umutlar kan ve kaos tüccarlarının ihtiraslarına kurban edilmemelidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Libya" konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Berlin'e hareketi öncesinde basın toplantısı düzenledi.

 

"Darbeci Hafter'in pervasız saldırıları karşısında uluslararası toplum maalesef gerekli tepkiyi bugüne kadar göstermemiştir." diyen Erdoğan,  "Türkiye gerek sahada gerekse diplomaside yürüttüğü mücadeleyle Libya'da barışın anahtarı olmuştur." dedi.

"Ateşkes ve Berlin Zirvesi ihtiraslara kurban edilmemeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ateşkes ve Berlin Zirvesi ile yeniden filizlenen umutlar kan ve kaos tüccarlarının ihtiraslarına kurban edilmemelidir. Darbeci Hafter ve destekçilerinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını alenen ihlal eden eylemleri uzun süre görmezden gelinmiştir. "

"Hafter'in Yunanistan'a gitmesinin hiçbir kıymeti yok"

Erdoğan," Yunanistan, Almanya'ya davet edilmediği için ciddi rahatsızlık içinde. Libya ve Türkiye arasındaki anlaşma zaten Yunanistan'ı çıldırtmıştı. (Hafter'in Yunanistan'a gitmesi) Hiçbir kıymetiharbiyesi yok. Hele hele bizim nazarımızda hiçbir kıymetiharbiyesi yok." diye konuştu.

"Yargı camiamız için gerçekten çok çok üzücü bir adım olmuştur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ yargılamalarında çelişkili kararlara ilişkin, "Yargı camiamız için gerçekten çok çok üzücü bir adım olmuştur." ifadesini kullandı.

"Bize ulaşmış böyle bir metin yok"

Konferansın taslak metninin basına sızdırıldığı iddiasına değinen Erdoğan, kendilerine ulaşmış böyle bir metin olmadığını belirtti.

"Miçotakis oyunu yanlış oynuyor"

Erdoğan, "(Yunanistan Başbakanı) Miçotakis oyunu yanlış oynuyor. Attığı adımlar doğru adımlar değil. Bu sürece iyi başlamadı." dedi.

AA

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