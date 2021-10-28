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28 EKİM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Hükümet AB hedefinden tamamen saptı

28 Ekim 2021, Perşembe
DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Türkiye’nin bugün Avrupa Birliği’ne üyelik hedeflerinden tamamen saptığını belirterek, “72 yıldır üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi’ne bağlı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde en çok ihlal kararı verilen ülkeler arasında ilk sıralardayız. Artık öyle bir boyuta geldik ki mahkeme bazı kararlarının uygulanmamasından dolayı meseleyi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine iletmiş durumda ve ülkemiz Avrupa Konseyi tarafından yaptırıma maruz kalma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Hükümet artık ipin ucunu iyice kaçırdı” ifadelerini kullandı.

Tam tersini yapıyor

Türkiye’nin önde gelen ülkeleriyle ilişki kuramaz, aynı dili konuşamaz ve iş birliği yapamaz hale geldiğini ifade eden Yeneroğlu, Yine geçtiğimiz hafta Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Türkiye’yi gri listeye aldı. Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ile mücadelede uluslararası standartlar getiren Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü (OECD) bünyesinde bir kuruluş. Türkiye de 30 yıldır bu kuruluşun üyesidir. Bu kuruluş, kara paranın aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi için hesap verebilirlik, şeffaflık ve bu konulara ilişkin denetim ve yaptırım kriterleri öngörüyor. Türkiye ise ne yazık ki bu kriterlerin gereğini yapmak yerine tam tersini yapıyor” dedi. 

‘Yolsuzluk algısı sıradanlaştı’

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün 2020 Yolsuzluk Algı Endeksi’ne göre Türkiye’nin 180 ülke arasında 86. Sırada olduğunu bildiren Yeneroğlu, “Türkiye, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile karşılaştırıldığında, 28 üye ülkenin tamamından düşük puan alarak sonuncu sıraya yerleşmiştir. OECD ülkeleri arasında ise, sondan üçüncü sırada. Türkiye’de yolsuzluk algısı 2013 yılından beri her sene daha da artmaktadır. Hukuk devletinin işlerliği ve medya özgürlüğü yolsuzlukla mücadelenin vazgeçilmez unsurlarıdır. Ancak ülkemizde bunlar büyük darbe almıştır. Yolsuzluğun yaygınlaşmasını ve sıradanlaşmasını sağlayan cezasızlık uygulamaları yerleşmektedir” şeklinde konuştu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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