Hürriyet ve adalet en değerli ilkeler

Islamic Relief Worldwide Uluslararası Avukatlık Direktörü Shahin Ashraf, “Kalkınma, insan hakları, özgürlük, adalet ve onur en değerli ilkelerimiz” dedi.

Türk Kızılay’ın ev sahipliğinde, insanî yardım alanında faaliyet gösteren aktörler arasında ilişkileri geliştirmek ve iş birliği olanaklarını arttırmak amacıyla düzenlenen Dünya İnsanî Eylem Forumu gerçekleştiriliyor. Islamic Relief Worldwide Uluslararası Avukatlık Direktörü Shahin Ashraf insanî yardım çalışmaları sırasında ölenleri andığı konuşmasında, şunları söyledi: “Kalkınma, insan hakları, özgürlük, adalet ve onur en değerli ilkelerimiz. Kaybettiğimiz meslektaşlarımızı bu ilkeler uğruna kaybettik. Bütün insani yardım çalışanları, uluslararası hukuku uygun olarak korunmadan faydalanmalıdır. Binlerce insan aslında insanlık için, asil bir dâvâ için, başka insanlara yardımcı olmak için çalışıyor. Bu insanların aileleri olduğunu da unutmamalıyız.”

Çatışmalar, insanlık onurunu tehdit ediyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Katja Gentinetta da insanlık onuru ve çatışmalar üzerine bir konuşma yaptı. Onurun, içinde birçok anlam barındıran bir kelime, gururun tam tersi olduğunu dile getiren Gentinetta, “Onur, bütün gurur duygularını aşan bir yerdedir” dedi. İnsanî aktörler olarak bedel ödemek ve onurdan taviz vermek istemediklerini dile getiren Gentinetta, “Benim insanlık onurundan anladığım şey bu aslında. Onur genel bir kavram olmalı bu forum için. Onur bugün bizim için ne anlama geliyor? Çatışmalarda bugün insanlık onuru tehdit ediliyor. Bugünün çatışmaları on yıllardır devam ediyor. Zarar ve yıkım ortaya çıkıyor büyük ölçekte. İnsanlar yerlerinden ediliyor. Büyük alt yapı hizmetleri, sağlık tesisleri alt yapı zarar görüyor. İnsanlar bunlardan ötürü dolaylı ve dolaysız olarak etkileniyor. Silâhlı çatışmaların etkisi sadece ölüm değil. Çocuklar eğitim fırsatlarından mahrum kalıyor. Sosyal dokuda da oluşan zarar var” diye konuştu.