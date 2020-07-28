Hutbeden o kısım çıktı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ayasofya Camii’nde okuduğu hutbenin içerisinde geçen “lanet” kısmı kaldırıldı.

Ayasofya’nın 86 yıl sonra Müslümanların ibadete açıldığı gün olan 24 Temmuz’da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, elinde bir kılıç ile birlikte minbere çıkarak bir hutbe okudu.

Hutbede şu ifadeler geçiyordu: “Fatih Sultan Mehmed Han, gözbebeği olan bu muhteşem mabedi kıyamete kadar cami olmak kaydıyla vakfedip mü’minlere emanet bırakmıştır. Bizim inancımızda vakıf malı, dokunulmazdır, dokunanı yakar; vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lânete uğrar.”

Erbaş, canlı yayınlanan programdaki okuduğu ifadelere yönelik eleştirilerin ardından Hürriyet gazetesine bir açıklama yaparak şunları söyledi: “Uğramıştır” demedim, “Çiğnerse lânete uğrar” dedim. Atatürk 82 sene önce vefat etti. Vefat eden insanlara duâ edilir, bedduâ değil.”