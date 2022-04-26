İhlal başvuruları AYM’yi bunalttı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, AYM’nin 60. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamındaki törende konuştu.

Arslan, “Anayasa Mahkemesi, 60 yıllık tarihinin en ağır, en yoğun iş yüküyle karşı karşıya. Bu başvuru yönetilebilir olmanın çok ötesine geçti artık, buna acilen müdahale edilmesi gerekiyor” dedi. “Yasama organı olarak bu konudaki kanuni düzenlemeleri gecikmeksizin yapmak zorundayız” diyen Arslan, “Şayet bireysel başvurunun etkili ve verimli bir hak arama yolu olarak yoluna devam etmesini istiyorsak” şeklinde sözlerine devam etti. Yapılan yasal değişikliklerin, belirli bir rahatlatma getireceğini ama tam anlamıyla sorunun çözümü olmadığını kaydeden Arslan, ihlallerin kaynağının kurutulması gerektiğine işaret etti. AA

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