Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında 7 terörist daha etkisiz hale getirildi, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'lı 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen son hava harekatıyla 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 22 oldu." bilgisi paylaşıldı. AA

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