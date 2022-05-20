"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MAYIS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Irak - Metina'da Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı şehit oldu

20 Mayıs 2022, Cuma 23:30
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın, EYP'ye basarak yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

 

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

 

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Erbaşı'nın ailesine acı haber verildi

Şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın şehadet haberi, Aksaray'daki ailesine ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, İstihkam Uzman Çavuş Erbaşı'nın (25) babası Salih Erbaşı'nın Ağaçören ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki evine giderek acı haberi verdi.

Şehidin yakınları gözyaşı döktü, sinir krizi geçirenlere sağlık ekipleri müdahale etti.

Şehidin baba ocağı ile evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Bekar olan şehit Erbaşı'nın 2 yıl önce göreve başladığı öğrenildi.

AA

Okunma Sayısı: 180
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meseleler konuşarak çözülür

    BM, Sincan’ı ziyaret edecek

    Sağlıkta şiddet bitmiyor

    Danıştay basın kartı meselesini hukuki zemine taşımalı

    Hukuka güven zayıfladıkça ekonomi de zayıflıyor

    Bazı kararlar hukuka güveni sarsıyor

    Irak - Metina'da Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı şehit oldu

    Biden'a kamuoyu desteği en düşük seviyede

    Rusya: Azovstal Fabrikası tamamen boşaltıldı

    Avusturya’daki yasak kalkıyor

    'Hava sahamıza yönelik Yunan ihlallerini kuvvetle kınıyoruz'

    AB’ye giren Ukraynalılar 6,3 milyona ulaştı

    Müsilaj ‘geliyorum’ demiş

    İnsanları besleyemezsek, çatışmaları besleriz

    23.5 milyon vatandaş icralık

    KHK’lar milyonlarca insanı mağdur etti

    Böyle bir taban fiyat olamaz

    Ülkenin yarınını sattılar

    Maymun çiçeği virüsü Avrupa’da panik oluşturuyor

    AVM’lerin müşteri sayısı Kovid-19 öncesine döndü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tesanüdü muhafaza
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Şu garabete bakar mısınız?
    Ahmet BATTAL

    Ankara’nın kutsalı, Kutsal’ın atası
    Osman ZENGİN

    Ankara’nın büyük felâketi: YIBA yangını
    Genel

    Danıştay basın kartı meselesini hukuki zemine taşımalı
    Sebahattin YAŞAR

    Hain yüz değiştirir
    Genel

    BM, Sincan’ı ziyaret edecek
    Cevher İLHAN

    Faiz patlıyor ve yaygınlaşıyor
    Genel

    Bazı kararlar hukuka güveni sarsıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.