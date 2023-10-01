Isparta mevlidi bugün

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Üstad Bediüzzaman Said Nursî için bugün Isparta’da mevlid okutulacak. Mevlit, Terminal Camiinde öğle namazı sonrası başlayacak.

“Isparta” deyince, akla “Bediüzzaman” gelir

Isparta’da buluşalım

Yeni Asya Gazetesi İsparta temsilciliği ve Sidre Eğitim, Kültür ve Sağlık Derneğinin organizasyonu ile Bediüzzaman Said Nursi Mevlidi, 1 Ekim Pazar günü (bugün) Isparta’daki Terminal Camiinde okutulacak.

Sidre Eğitim Kültür ve Sağlık Derneği Başkanı Halil Elitok ile Yeni Asya Isparta Temsilcisi Mithat Yanmaz başta bütün Ispartalılar olmak üzere herkesi mevlide davet etti. Halil Elitok, şunları söyledi: “Mevlit için gerekli tüm işlemler tamamlanmıştır. Sidre Eğitim Kültür ve Sağlık Derneği ve İsparta Yeni Asya Temsilciliği ile ortaklaşa organize edilen Mevlid-i Şerif Bediüzzaman’a bir vefa borcunun gereğidir. Bediüzzaman’ı dünya tanıyor. Bediüzzaman’a Ispartalıların sahip çıkması kadar doğal bir şey yoktur. Çünkü İsparta, Bedeüizzaman’ın memleketidir. Bu doğrultuda ben tüm İsparta halkını Pazar günü düzenleyeceğimiz bu mevlide davet ediyorum.”

Yeni Asya İsparta Temsilcisi Mithat Yanmaz da konuşmasında, cami avlusunda katılımcılara helva ikramında bulunacaklarını sözlerine ekledi.

MUSA AYDIN - YENİ ASYA