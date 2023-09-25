Isparta’da buluşalım

Isparta’nın Suyu Toprağı Bir Başkadır

Hafta sonu Isparta’ya davetliyiz. Bediüzzaman Mevlidine. Mevlid inşallah Terminal Camii’nde yapılacak. Bediüzzaman Hazretleri’nin yaşadığı, nefes aldığı ve dâvâsının fatihası olan o mübarek topraklara ayak basmak, suyundan içmek, Fatihayı o topraklarda okumak ayrı bir heyecandır.

Başta Peygamber Efendimiz (asm), Ashab-ı Güzin, bütün Evliya ve Ulema olmak üzere asrımız Büyük İslâm Âlimi Bediüzzaman Said Nursî’nin aziz ve mutahhar ruh-u pakleri inşallah bu mevlid-i şeriften yapılan duâdan ve hizmetten hissedar olacaklar.

Bediüzzaman Isparta’da 18 sene ikamet eylemiş ve Risale-i Nur güneşi Isparta’da doğmuştur.

Kendisi Isparta’ya olan yakınlığını şöyle anlatıyor: “Ben üç cihetle Ispartalıyım. Gerçi tarihçe ispat edemiyorum; fakat kanaatim var ki, İsparit nahiyesinde dünyaya gelen Said’in aslı buradan gitmiş. Hem Isparta vilâyeti öyle hakikî kardeşleri bana vermiş ki; değil Abdülmecid ve Abdurrahman, belki Said’i onların her birisine maal-memnuniye feda eylerim.”1

Araştırmalar, hem Hz. Hasan Efendimiz’e (ra), hem Hz. Hüseyin Efendimiz’e (ra) dayanan Bediüzzaman’ın pak neslinin, vaktiyle İslâm topraklarından Isparta’ya, Isparta’dan Bitlis’e intikal ettiğini gösteriyor.

Bediüzzaman’ı Isparta’ya sürgün gönderenler, Isparta’nın Bediüzzaman için ehemmiyetinin farkında değillerdi. Ama şimdi anlaşılmış oluyor ki, böyle bir sürgünle Bediüzzaman ana yurdundan ata yurduna intikal etmiş oluyordu.

Bir İstikamet Şehidi

Isparta denince istikamet şehidi Binbaşı Asım Bey’i hatırlamamak olmaz… Binbaşı 1925 Yılında Bediüzzaman Burdur’da kaldığı kısa süre içinde tanıyor Üstad’ı..

Bediüzzaman daha sonra Burdur’dan Isparta’ya, Isparta’dan Barla’ya sevk ediliyor. Ama bu ayrılık Binbaşı Asım Bey için gayrılık getirmiyor. 1935 yılında Isparta Sorgu Hâkimliği’nde sorgulanırken sırf yalan söylemekten kaçınmak ve Üstadına zarar vermemek için, “Ya Rab! Canımı Al!” diyerek ruhunu teslim ediyor.

Korkunun dağa taşa sindiği günlerdir. Binbaşının cenazesini yıkayacak kimse çıkmıyor, cenazesini mübarek hanımı Nigâr Hanım yıkıyor, cenaze namazını da Isparta Ulu Camii’nde 5-6 kişinin katıldığı bir cemaat kılıyor. Naaşı, Alâeddin Mezarlığı’na götürülüyor.

Sidre’nin Suyu

Isparta’da bir diğer bahtiyar da, Sikke-i Tasdik-i Gaybi’de Bediüzzaman’ın kendisinden bahsettiği2 Başkazalı Osman-ı Halidi hazretleridir. Nakşî tarikatının Halidi kolunun şeyhlerinden. Isparta’daki dergâhında kırk günde bir defa yemek suretiyle riyazette bulunuyordu. Bediüzzaman’ın doğduğu aynı sene olan 1292’de vefat etmiştir. Vefat etmeden önce talebelerine, “İmanı kurtaran bir müceddid çıkacak. Bu sene tevellüt etmiştir. Benim dört oğlumdan birisi onun elini öpecektir’” diye haber veriyor.

Bediüzzaman Isparta’ya geldiği yıllarda, içme suyunu Sidre’den aldırmak suretiyle, Osman-ı Halidi’nin adeta ruhunu yad ediyor.

Yoğun Katılım Bekleniyor

Isparta Mevlidi için hazırlıklar tamam. İlânlarla bütün halkımız mevlide dâvet edildi.

Vaazla başlayıp, Öğle Namazı, Kur’ân-ı Kerîm, Mevlid, İlâhiler ve konuşmalarla devam edeceği plânlanan Mevlid Programı, duâ ile son bulacak.

Camii avlusunda kermesin de yer aldığı program esnasında ve sonrasında gazetemiz yazarları için imza programı var. Mevlidi tertip eden Isparta Yeni Asya Temsilciliğini tebrik ederken, katılımın mümkün olan en üst düzeyde olması için hepimize gayret düşüyor.

Bediüzzaman’ın, Binbaşı Asım Beyin ve saff-ı evvel Nur Talebelerinin teneffüs ettikleri havayı teneffüs ederek, yaşadıkları ve hizmet ettikleri beldeleri görerek dua etmenin feyzi bir başka olsa gerektir!

Pazar günü inşallah Isparta’da buluşalım.

Dipnotlar:

1- Şuâlar, S. 263; Tarihçe-İ Hayat, S. 371

2- Sikke-İ Tasdik-İ Gaybî, S. 15