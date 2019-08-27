İsrail orman yangınları nedeniyle Brezilya'ya yardım edecek

Amazonlardaki orman yangınlarını söndürme faaliyetlerinde kullanılmak üzere G7 Zirvesi'nde kararlaştırılan yaklaşık 18 milyon euroluk yardımı reddeden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, İsrail'in alev geciktirici kimyasallı yangın söndürme uçağı yardımını kabul etti.

Bolsonaro ile görüşen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amazon ormanlarında 3 haftadır etkili olan şiddetli yangınlarını söndürmeye yardımcı olmak için teçhizat gönderme sözü verdi. Bolsonaro sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu'dan telefon aldığını ve kendisine Brezilya ordusunun yangın söndürme çabalarına destek olmak için ekipman göndermeyi teklif ettiğini ve bu teklifi memnuniyetle kabul ettiğini söyledi. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise alev geciktiricilerin derhal gönderileceği söylendi. Hafta sonu Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nde liderler Amazon yangınlarını söndürme çalışmalarına 20 milyon dolarlık acil yardım kararı almıştı. Brezilyalı üst düzey yetkililer yangınların kontrol altında olduğunu belirterek yardımı geri çevirmişti. Euronews Türkçe

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