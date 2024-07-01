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1 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

İstanbul’da yıkılacak binlerce bina var

01 Temmuz 2024, Pazartesi 01:48
İstanbul’da son haftalarda arka arkaya çöken binalar deprem korkusunu daha da artırdı. Haziran ayı başında Küçükçekmece’de 3 katlı bina, geçtiğimiz hafta da Bahçelievler’de 7 katlı bina çöktü. Duvar’ın aktardığına göre; yaşananların İstanbul’da kentsel dönüşümün aciliyetini bir kez daha gösterdiğini anlatan Çevre Bakanlığı yetkilileri, durumun vahametini, “İstanbul’da 20 kişi omuz verse yıkılacak binlerce bina var” sözleriyle anlattı.

İstanbul’da 1556 bina her an çökebilir
İstanbul’da 50 bin bina çökebilir

 

Ekonomik zorluklara karşın İstanbul’da kentsel dönüşüm süreciyle ilgili orta vadeli bütçeye 500 milyar dolara yakın kaynak konulmasının önemli olduğunu kaydeden yetkililer, “Yarısı Bizden Kampanyası”nın da bu dönüşüm açısından çok büyük bir imkan olduğunu anlatıyor. TOKİ’nin “Yarısı Bizden Kampanyası” kapsamında ödenen kaynağın aktarılması durumunda 150-200 konutluk sitelerin yenilenmesi için de TOKİ’nin çalışmalar yapacağı kaydediliyor.

Haber Merkezi

 

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