İstanbul’la sınırlı kalmaz

3 dönem AKP milletvekilliği de yapan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yakınlığıyla bilinen eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, İstanbul seçimini kaybeden AKP’yi eleştirdi.

Özdağ, “Bu seçimin sonuçları İstanbul ile sınırlı kalmayacaktır. Başka siyasi yansımaları da olacaktır” dedi. AKP’nin eski isimlerinden Selçuk Özdağ, seçim sonuçlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ, seçim sonuçlarına göre İstanbul’dan sonra AKP’nin düşüşünün diğer illerde de devam edeceğini belirterek, Ahmet Davutoğlu’nun sloganı olan “Ya yeni hal, ya yeni hal” sözlerini kullandı. Özdağ’ın sosyal medyadan yaptığı açıklamalarının bir bölümü şöyle; “İstanbul Seçimi, İstanbul’a ve Türkiye’ye hayırlı olsun. Demokrasi kazandı, hukuk kazandı. Türk insanı baskıcı, otokrat yönetim tarz ve söylemlerine razı olmayacağını gösterdi. Herkes siyasetini bu yeni eğilime göre belirlemek durumundadır. Türkiye, büyük bir çoğunlukla kamplaştıran, kutuplaştıran, ayrıştıran siyaset biçimini reddetmiştir. Bu seçimin sonuçları İstanbul ile sınırlı kalmayacaktır. Başka siyasi yansımaları da olacaktır. Artık eski siyaset tarzının vatandaş tarafından rağbet görmediğinin bir yansımasıdır, ifadesidir.”