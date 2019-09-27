İstanbul Valiliği'nden vatandaşlara 'asılsız bilgi' uyarısı!

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'daki depreme ilişkin bilgilendirmelerin resmi makamlarca yapıldığına dikkat çekildi.
Açıklamada, "Sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. Resmi makamlarca gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır." denildi.
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AA
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