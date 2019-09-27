İstanbul Valiliği'nden vatandaşlara 'asılsız bilgi' uyarısı!

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

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