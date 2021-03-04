Çanta boy Külliyat çok beğenildi
Kâinatın sırlarını çözen eser artık çantanızda: Alması da, taşıması da kolay
‘Çanta Boy Külliyat’ Trabzon billbordlarında
Eskiyi getir, yeniyi götür kampanyası
Risale-i Nur yayıncılığının önde gelen ismi Yeni Asya Neşriyat tarafından yayınlanan Yeni Tanzim Çanta Boy Külliyat büyük ilgi görüyor.
Kâinatın sırlarını çözen eser artık çantanızda...
Yeni Tanzim Çanta Boy Risale-i Nur Külliyatı...https://t.co/GsXERtd9jq#YeniAsya52Yaşında #RisaleiNur #YeniAsya #EvdeKal pic.twitter.com/kkJcrOitEk
— Yeni Asya Neşriyat (@yasyanesriyat) March 3, 2021
Kâinatın sırlarını çözen eser artık çantanızda...
Yeni Tanzim Çanta Boy Risale-i Nur Külliyatı...https://t.co/GsXERtd9jq#YeniAsya52Yaşında #RisaleiNur #YeniAsya #EvdeKal pic.twitter.com/kkJcrOitEk
Hazırlığı 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak piyasaya sunulan Külliyat ile, özellikle gençler ve hanımların ısrarlı talepleri cevap bulmuş oldu.
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