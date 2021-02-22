Eskiyi getir, yeniyi götür kampanyası

Yeni Asya Neşriyat, bandrol engelinin kalkmasıyla hızlı bir şekilde Risale-i Nur Külliyatı’nı her kesime hitap edecek şekilde yeniden tanzim edilerek yayınlamaya devam ediyor. Son olarak da Risale-i Nurlar’ı ‘çanta boy’ iki farklı kapakta sevenlerine buluşturdu.

AHMET CEMİL ÇÖKREN - İZMİT İzmit Yeni Asya Kitabevi, çanta boy Risale-i Nur Külliyatı’ndan 150 takım satın aldı. Bu maksatla ilk iş olarak reklâm videosu çekildi. Çanta boyların en güzel tarafı ise çanta harici, özellikle mont ve kaban iç ceplerine rahatlıkla sığmaları olduğuna dikkat çekildi. Fiyatı ise Şubat ayı sonuna kadar 312 TL olarak tesbit edildi. Özellikle gençlerin ve hanımların beklediği kampanyadan herkes yararlanabilecek. İzmit Yeni Asya Kitabevi, ödeme kolaylığı da sağlayacağını duyurdu. Hedef, her eve bir Külliyat mutlaka girsin. Kitabevi ilgilileri, eski Külliyatları kendilerine getirmelerini ve Risale-i Nurlar’ı muhtaçlara özellikle hapishanelere (çok okunacak yerlere) göndereceklerini duyurdular. Bu vesileyle evinde ihtiyaç fazlası kitap, dergi ve Risale-i Nur Külliyatı olanlara kampanyaya katılma çağrısı yapıldı. getirebilirler. Yeni Asya Kitabevi ilgilileri, “Son olarak eski Külliyatı getir, yeni Külliyatı götür kampanyası başlattık. Askıda Külliyat kampanyamıza da katılabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz” şeklinde açıklama yaptılar. (WhatsApp hattı: 0 533 598 77 29, Video linki: https://youtu.be/ZPcfgutzUy8)

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