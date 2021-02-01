Kâinatın sırlarını çözen eser artık çantanızda: Alması da, taşıması da kolay

Bir haftadır sürmanşetimizde yer alan kampanya ilânları muhakkak dikkatinizi çekmiştir.

İlânlarda bahsedilen eserin ne olduğunu tahmin de etmişsinizdir.

Ve tahmin ettiğiniz gibi, özlemle beklenen, özenle hazırlanan, ölçüleri ve fiyatıyla almasının da, taşınmasının da kolay olduğu vurgulanan eser, bugün 12. sayfamızda da detaylı olarak anlatıldığı gibi Yeni Tanzim Çanta Boy Risale-i Nur Külliyatı...

Yeni Asya Neşriyat, iki ay gibi kısa bir zamanda hazırlayıp piyasaya sunduğu bu Külliyatla bilhassa gençler ve hanımlar tarafından sıklıkla ve ısrarla dile getirilen taleplere cevap vermiş olacak.

Kur’an’ın çağdaş tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatında varlık âlemi, insan ve hayatla ilgili temel sorulara aklı ve kalbi doyuran tatminkâr cevaplar verildiği ve kâinatın muğlak sırlarının çözüme kavuşturulduğu, bu eserleri dikkatle ve anlayarak okuyan herkesin malûmu.

Gerçekten, her insanın zihnini meşgul eden ve etmesi gereken “Ben kimim? Nereden gelip nereye gidiyorum? Hayatın anlamı ne? Bu varlık âlemi niçin var edildi?” gibi temel soruların cevapları bu eserlerde.

Allah’a, ahirete, peygamberlere, kitaplara, meleklere, kadere imanın derin hakikatleri, ispatlı açıklamalarla bu eserlerde.

Akıl-vahiy, inanç-bilim bütünlüğünü ortaya koyarak, materyalist ve inkârcı fikirlerin doğurduğu çelişki ve çatışmaları sona erdiren izahlar bu eserlerde.

İmanın sarsılması, zayıflaması ve kaybedilmesi sonucu doğan manevî kriz ve bunalımların ferahlatıcı reçetesi ve kurtarıcı çıkış yolu bu eserlerde.

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Doğru İslamiyeti ve İslamiyete lâyık doğruluğu en güzel şekilde tarif eden yorum ve tahliller bu eserlerde.

Çağımızın tuzaklarla dolu çetin ve çetrefilli şartlarında dine hizmetin en isabetli, gerçekçi ve dengeli yol ve metodunu gösteren ölçü ve prensipler bu eserlerde.

Din-siyaset, cemaat-siyaset-devlet ilişkilerinde gözetilmesi ve riayet edilmesi gereken esaslar bu eserlerde.

Adalete, hukuka, demokrasiye, hak ve hürriyetlere İslamî referanslarla sahip çıkan ve bu değerleri savunmayı iman hizmetinin ayrılmaz bir parçası olarak yorumlayan izahlar bu eserlerde.

Radikal ve şiddete dayalı yaklaşımlarla İslama büyük zarar veren cereyanlara karşı her hal ve şartta müsbet hareketten taviz verilmemesi gereğine dikkat çeken ikaz ve irşadlar bu eserlerde.

Risale-i Nur’a milletimizin, İslam âleminin ve bütün insanlığın ihtiyacı var.

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14 kitaptan meydana gelen Çanta Boy Külliyatımız 12x17cm ölçülerinde toplam 5420 sayfadan oluşuyor.

Ivory kâğıda, son sistem baskı teknikleri kullanılarak basıldı, özel üretilen termo deri üzerine altın yaldız ve sıcak baskı yapılarak iki farklı şekilde hazırlandı.

Tanıtım sloganımızda olduğu gibi “Hem sizin, hem de sevdikleriniz için” diyor ve bir an önce kitaplığınızda bu Külliyata yer açmaya ve yakınlarınıza duyurmaya davet ediyoruz.