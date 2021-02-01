"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

Kâinatın sırlarını çözen eser artık çantanızda: Alması da, taşıması da kolay

Yeni Asya'dan Size
01 Şubat 2021, Pazartesi 00:01
Bir haftadır sürmanşetimizde yer alan kampanya ilânları muhakkak dikkatinizi çekmiştir.

İlânlarda bahsedilen eserin ne olduğunu tahmin de etmişsinizdir.

Ve tahmin ettiğiniz gibi, özlemle beklenen, özenle hazırlanan, ölçüleri ve fiyatıyla almasının da, taşınmasının da kolay olduğu vurgulanan eser, bugün 12. sayfamızda da detaylı olarak anlatıldığı gibi Yeni Tanzim Çanta Boy Risale-i Nur Külliyatı... 

Yeni Asya Neşriyat, iki ay gibi kısa bir zamanda hazırlayıp piyasaya sunduğu bu Külliyatla bilhassa gençler ve hanımlar tarafından sıklıkla ve ısrarla dile getirilen taleplere cevap vermiş olacak.

Kur’an’ın çağdaş tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatında varlık âlemi, insan ve hayatla ilgili temel sorulara aklı ve kalbi doyuran tatminkâr cevaplar verildiği ve kâinatın muğlak sırlarının çözüme kavuşturulduğu, bu eserleri dikkatle ve anlayarak okuyan herkesin malûmu.

Gerçekten, her insanın zihnini meşgul eden ve etmesi gereken “Ben kimim? Nereden gelip nereye gidiyorum? Hayatın anlamı ne? Bu varlık âlemi niçin var edildi?”  gibi temel soruların cevapları bu eserlerde.

Allah’a, ahirete, peygamberlere, kitaplara, meleklere, kadere imanın derin hakikatleri, ispatlı açıklamalarla bu eserlerde.

Akıl-vahiy, inanç-bilim bütünlüğünü ortaya koyarak, materyalist ve inkârcı fikirlerin doğurduğu çelişki ve çatışmaları sona erdiren izahlar bu eserlerde.

İmanın sarsılması, zayıflaması ve kaybedilmesi sonucu doğan manevî kriz ve bunalımların ferahlatıcı reçetesi ve kurtarıcı çıkış yolu bu eserlerde.

Detaylı bilgi için tıklayınız:

Doğru İslamiyeti ve İslamiyete lâyık doğruluğu en güzel şekilde tarif eden yorum ve tahliller bu eserlerde.

Çağımızın tuzaklarla dolu çetin ve çetrefilli şartlarında dine hizmetin en isabetli, gerçekçi ve dengeli yol ve metodunu gösteren ölçü ve prensipler bu eserlerde.

Din-siyaset, cemaat-siyaset-devlet ilişkilerinde gözetilmesi ve riayet edilmesi gereken esaslar bu eserlerde.

Adalete, hukuka, demokrasiye, hak ve hürriyetlere İslamî referanslarla sahip çıkan ve bu değerleri savunmayı iman hizmetinin ayrılmaz bir parçası olarak yorumlayan izahlar bu eserlerde.

Radikal ve şiddete dayalı yaklaşımlarla İslama büyük zarar veren cereyanlara karşı her hal ve şartta müsbet hareketten taviz verilmemesi gereğine dikkat çeken ikaz ve irşadlar bu eserlerde.

Risale-i Nur’a milletimizin, İslam âleminin ve bütün insanlığın ihtiyacı var.

***

14 kitaptan meydana gelen Çanta Boy Külliyatımız 12x17cm ölçülerinde toplam 5420 sayfadan oluşuyor. 

Ivory kâğıda, son sistem baskı teknikleri kullanılarak basıldı, özel üretilen termo deri üzerine altın yaldız ve sıcak baskı yapılarak iki farklı şekilde hazırlandı.

Tanıtım sloganımızda olduğu gibi “Hem sizin, hem de sevdikleriniz için” diyor ve bir an önce kitaplığınızda bu Külliyata yer açmaya ve yakınlarınıza duyurmaya davet ediyoruz.

Okunma Sayısı: 1060
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Abdullah Tunç

    1.2.2021 15:30:41

    Yeni tarzda külliyat basımı ve yayımı ile ilgili emeği geçen herkesi tebrik edi yorum.Yalınız,Risale-i Nur için yorumlar ve tahliller kelimelerinin kullanılması, uygun değildir diye düşü nüyorum.Telif ve tefsir ke limeleri kullanılmalıdır.Ay rıca, 16 şu,14.ve 25.mek tuplar ile,9. Şuanın 9 ali makamı için çalışmalar ya pılsa iyi olur.Telifat 1364 tarihinde bittiğine göre,bu eksik Risalelerin tamamı telif edilmiştir.Bize,ensti tiye düşen, bu Risaleleri bulup yerlerine yerleştir mektir. Kamus'u okyanus 'a göre bir lugatçenin yapılması elzem hale gel miş.Bu belirtilen konular da çalışma yapılsa,büyük bir hizmet ifa edilmiş olur.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

'6 Ocak'tan sonra ABD'yi demokrasi sembolü olarak görmek çok zor

4 ile fırtına ve soba gazı zehirlenmesi uyarısı!

Peş peşe depremlerin ardından İzmir'de son durum?

Tepkiler devam ediyor: Myanmar'daki darbeyi dünya böyle gördü

Türkiye'de 2 milyonu aşkın kişi aşılandı

Beka siyasetiyle demokrasi ve hukuk olmaz

Myanmar'da darbe

Ormanlar çöplük olmasın

Kimse kayyım rektörle çalışmak istemiyor

Nursiman’ın ailesi toplama kampında

Rusya'da 3800’den fazla kişi gözaltına alındı

Küresel salgında son 24 saatte neler yaşandı?

Haftanın maçında 3 puan Trabzonspor'un oldu

Şeker de zamlandı

Türkiye'de 6 bin 562 kişi daha koronavirüse yakalandı

Cemil Çiçek: AİHM ve AYM kararları uygulanmalı

PTT’nin yağı pahalı mı?

Azez ve Bab'daki terör saldırılarında ağır bilanço!

İstanbul'daki barajlarda son durum?

En Çok Okunanlar

Ali FERŞADOĞLU

Zulme engel olmamak musîbet sebebi değil mi?
M. Latif SALİHOĞLU

Baba ile oğulun sır ölümü
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Yeni Asya'dan Size

Kâinatın sırlarını çözen eser artık çantanızda: Alması da, taşıması da kolay
Genel

Beka siyasetiyle demokrasi ve hukuk olmaz
Mehmet KARA

Yumurta dayanamadı kırıldı!
Süleyman KÖSMENE

Tavizsiz, hür ve zor çizgi
Hüseyin GÜLTEKİN

Bu nasıl hizmetkârlıktır?
Şükrü BULUT

Başkanlık sistemi parlamenterleri öldürdü mü?

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.