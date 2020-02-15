Kanal İstanbul raporu yargıda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) avukatları, Kanal İstanbul’un hayata geçirilmesi halinde, telafisi mümkün olmayan zararların doğacağını savunarak, yürütmeyi durdurma ve iptal talebiyle İstanbul 6. İdare Mahkemesine başvurdu.

Dava dilekçesinde, “İdari Yargı Uygulama Yasası’nın (İYUY) 27. Maddesi’nin 2. fıkrasında ‘idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların birlikte gerçekleştiği hallerde yürütmenin durdurulmasına karar verileceği kuralı’ yer almakta olup, açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlara yol açacak olan dava konusu ÇED olumlu kararının öncelik ve ivedilikle yürütmesinin durdurulması da gerekir” denildi. ÇED Raporu’nun yasal düzenlemelere, planlama ve şehircilik ilke ve tekniklerine, kamu yararına, anayasa ile Çevre ve İmar Mevzuatına, Uluslararası Sözleşmelere aykırı olduğu ifade edilen açıklamada, uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlara yol açacak olması nedeniyle dava açma zaruretinin doğduğu vurgulandı.

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