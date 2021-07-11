Kayıp silahlar muamması

Sedat Peker’in 15 Temmuz sonrası İstanbul’da silah dağıtıldığına yönelik iddiaları yeniden kayıp silahları gündeme taşıdı. İddialara yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü, “Soruşturmada bize düşen görev yok” derken, Savcılık sessizliğini koruyor.

Sedat Peker’in 15 Temmuz sonrası İstanbul’da silâh dağıtıldığına yönelik iddiaları yeniden kayıp silâhları gündeme taşıdı. İddialara yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü, “Soruşturmada bize düşen görev yok” dedi. Organize suç örgütü firarisi Sedat Peker’in 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İstanbul’da bir kasa kalaşnikof silâh dağıtıldığı iddiası tartışma meydana getirdi. Peker’in iddiasına göre, Ağustos 2016’da İstanbul Esenyurt’tan yola çıkan silâhları getiren araçta AKP Gençlik Kolları Başkanı Abdülsebur Soğanlı ile 15 Temmuz gazisi ve İçişleri Bakanlığı mensubu Ahmet Onay da vardı. Bu silâhların devletin envanterine kayıtlı olmadığını belirten Peker, silâhların İstanbul Balat’ta şu an AKP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı olan Osman Tomakin’e teslim edildiğini savundu.

Emniyet savcılığı işaret etti

Peker’in iddiaları, bir kez daha gözleri 15 Temmuz darbe girişiminin ardından dağıtıldığı iddia edilen silâhlara çevirdi. DW Türkçe’nin haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden üst düzey bir yetkili, Peker’in iddialarında yer verdiği silâhlarla ilgili soruşturma boyutunda kendilerine düşen bir görev olmadığını savundu. Ancak tesbit etmeleri halinde el koymaya yetkilerinin olduğunu söyleyen yetkili, savcılığı işaret etti. Savcılıktan ise konuya ilişkin herhangi bir soruşturma başlatıldığına yönelik açıklama yapılmadı.

Darbeden sonra 106 bin silâh kayıp

Kayıp silâhlar konusunu 2018’de gündeme taşıyan dönemin CHP Milletvekili Mehmet Tüm, 2014 yılında kayıp veya çalınan silâh sayısı 14 bin 600 iken, bu sayının darbeden sonra 106 bini geçtiğini açıklamıştı. Tüm, “Biz bu kaçak silâhlarla ilgili Meclis’te çok ciddi çaba sarf ettik. Bu kapsamda iki tane araştırma önergesi verdim, üç tane soru önergesi verdim. Defalarca İçişleri Bakanlığı’na bu silâhların kimlere dağıtıldığını sormuştuk, ancak ne yazık ki İçişleri Bakanlığı’ndan bir yanıt alamadık.” Ayrıca, Ankara’da emniyetin silâhıyla işlenen cinayet olayına işaret eden Tüm, “Sonra anladık ki bu silâhlar o akşam birçok insana dağıtılmış ve bu silâhların halen nerede olduğu belli değil. İnanıyorum ki o silâhlarla birçok cinayet de işlenmiştir” iddiasında bulundu.

Kayıp silahla işlenen cinayet

Kayıp silâhlar olayı, ilk kez Ankara’da işlenen bir cinayetle gün yüzüne çıkmıştı. Darbe girişiminden 15 gün sonra Mustafa Maraş adlı kişi, Ankara’nın Çubuk ilçesinde MP-5 silâhla bir kişiyi öldürdü, bir kişiyi ise yaraladı. Sanık Maraş mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu olay, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında polisler tarafından halka silâh dağıtıldığını ortaya koydu. Ancak 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kaç kişiye ne kadar silah ve mühimmat dağıtıldığı konusu araştırılmadı.

Silahları mahkeme sordu

15 Temmuz darbe girişimi sırasında oluşan zararların darbe sanığı 661 kişiden tahsili amacıyla Ankara’da açılan dâvâda da kayıp silâhlar konusu gündeme geldi. Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, emniyetin zarararının tesbiti için bilirkişi heyeti görevlendirdi. Rapor hazırlayan bilirkişiler, üçü G-3 piyade tüfeği, sekizi Kalaşnikof olmak üzere 16 silâhın darbe gecesi kaybolduğunu bildirdi. Mahkemenin son duruşmada bu silâhların kayıtlarını istemesine karşın Emniyet halen cevap göndermedi.