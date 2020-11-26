KHK eylemine ceza AYM’den döndü

Anayasa Mahkemesi (AYM), Malatya’da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden ihraç edildikten sonra başlattıkları oturma eylemi nedeniyle haklarında idarî para cezası verilen başvurucularla ilgili “hak ihlali” kararı verdi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, AYM, Anayasa’nın 34’üncü maddesine işaret ederek, barışçıl nitelikteki eylemlere yaptırım uygulamanın OHAL döneminde izlenen amaçlarla orantılı olmadığını vurguladı. Kararda, eylemcilerin oturma eylemiyle kamu düzenini bozmadığı belirtilerek “Barışçıl şekilde uzun süre devam eden eylemlerde aynı kişilere çok sayıda idari para cezası uygulanması da orantılı değildir” denildi.

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