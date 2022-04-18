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18 NİSAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

''Koronavirüsü artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir''

18 Nisan 2022, Pazartesi 15:01
Sağlık Bakanı Koca "Dünya gündemini 2 yıldır esir alan koronavirüs salgını halen gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir. Bundan sonra kişisel koruyucu tedbirler ve aşıyla korunup günlük hayatımızı sürdürmek istiyoruz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Valiliğini ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Kovid servisleri peyderpey kapanmaktadır"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına da değinen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya gündemini 2 yıldır esir alan koronavirüs salgını halen gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir. Bundan sonra kişisel koruyucu tedbirler ve aşıyla korunup günlük hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Daha güvendeyiz çünkü artık aşımız var, ilacımız da var. Vaka sayısı dün itibarıyla 3 bin 200'e kadar düştü. Hastanelerimizde, yoğun bakımlarda gittikçe hastalarımız azalmakta, Kovid servisleri peyderpey kapanmaktadır. Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'nda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce bu toplantı Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır."

 "Omicron öncesi hastane yükümüz şu an Türkiye'de 4'te bire inmiş durumda"

Bursa Valisi Yakup Canbolat ile basına kapalı görüşme gerçekleştiren Bakan Koca, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Koca, bir gazetecinin Kovid-19 salgınının seyrine ilişkin sorusu üzerine şunları söyledi:

"Salgın her geçen gün gündemimizden çıkmaya başladı. Dün itibarıyla 3 bin 200 vakaya düştüğünü, özellikle son 1,5 yıldan bu yana en düşük olan düzeye geldiğini söyleyebilirim. Bunun dışında dün vefat eden sayımız ise 17'ydi. Son dönem özellikle kronik bir hastalığı olmayan, vefat eden hastamızın olmadığını söyleyebilirim. Bu dönemde giderek salgının gündemimizden çıktığını ve 20'nin üzerine ilimizde Kovid yoğun bakım yataklarında artık hastanın olmadığını, sıfır hastanın olduğunu söyleyebilirim. Önümüzdeki dönem artık, kısıtlamalarla değil, kişisel tedbirlerin daha çok griple benzer şekilde olduğu gibi devreye gireceği bir döneme girmiş oluyoruz. Omicron öncesi hastane yükümüz şu an Türkiye'de 4'te bire inmiş durumda."

AA

Etiketler: koronavirüs
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