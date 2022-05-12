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12 MAYIS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Kredi, yükselen ev fiyatlarına çare değil

12 Mayıs 2022, Perşembe 00:12
Türkiye’de konut fiyatlarındaki artış ciddi boyutlara varmış durumda. Daha iyi kredi oranları açıklansa da yükselen ev fiyatlarına çare olamayacağı ve genel olarak konutların fiyatını arttıracak bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Türkiye’de konut fiyatlarındaki artış ciddi boyutlara varmış durumda. Hem ev satış fiyatları hem de kiralardaki yükseliş, enflasyonla alım gücü düşen insanların bütçesini zorluyor. Türkiye genelinde ev fiyatlarındaki artış yüzde 100’e varmış, kimi şehirlerde aşmış durumda.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıkladığı yeni paketlerle konut fiyatlarında yaşanan yükselişe karşı vatandaşları korumak niyetinde olduklarını söyledi.

Ancak konutların daha iyi kredi oranlarıyla satışının yapılmasının yükselen ev fiyatlarına çare olacağı düşünülmüyor. Ekonomist Murat Gülkan, “Konut fiyatlarında ve kiralarda böylesine bir yükseliş varken neden ucuz krediyle fiyatlar daha da yükseltiliyor, anlamak zor” yorumunda bulunuyor. “Konut kredilerini ucuzlatıp konut fiyatlarını patlatmanın vatandaşa hiçbir faydası yok, zararı var” diyen Gülkan, dar ve orta gelirli kişilere yönelik iyi kalite konut üretmenin gerekliliğini vurguluyor.

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Ev sahipliği imkânsız hale geldi

Ekonomist Arda Tunca ise, İstanbul’da bu fiyatlara ev kalmadığını, İstanbul dışındaki şehirlerde bile ev fiyatlarının bu seviyeyi aştığını vurguluyor. Tunca, “Maaşlar enflasyonla aynı oranda artmadığı için nüfusun büyük bir bölümü için ev sahipliği imkânsız hale geldi” diyor. Tunca’ya göre bu paketlerle ciddi bir konut talebin oluşmasının mümkün olmadığını söylerken, “Diyelim ki paketler gerçekçi ve bu sayede ciddi bir konut talebi oluşturuldu, ancak kredi genişlemesi tarihin en yüksek seviyelerinde. Talebin artması enflasyonun daha da yükselmesi anlamına gelir. Enflasyonla mücadele etmek için popülist bir yaklaşımla enflasyonu artırıcı bir başka unsur daha oluşturuluyor.” Gayrimenkul değerleme uzmanı Ahmet Büyükduman da inşaat sektörüne teşvik sunulmasını, konutta arz sorununa can suyu sağlayacağı için olumlu buluyor. Ancak Büyükduman’a göre de açıklanan bu paket genel olarak konutların fiyatını arttıracak bir hamle.

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