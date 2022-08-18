"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 AĞUSTOS 2022 CUMA - YIL: 53

Kriz sosyal hayatı da vurdu

18 Ağustos 2022, Perşembe 22:34
İktidarın ekonomi politikaları vatandaşın bütçesinde olduğu gibi sosyal hayatında da ciddi tahribatlara yol açtı.

Hayat pahalılığı nedeniyle İstanbul’da sosyalleşmek için dışarı çıkan bir vatandaşın ortalama bir kafede geçireceği 3-4 saatlik sürede içecek, atıştırmalık yiyecek ve tatlı gibi ürünler için yaklaşık 150 lira ödemesi gerekirken, haftada üç gün benzer etkinliklerin yapılması durumunda bu bütçe ayda iki bin lirayı buluyor. İğneden ipliğe yapılan zamlarla bütçesini temel ihtiyaçlarına bile yetiştiremeyen vatandaşlar, eve kapanmak zorunda bırakıldı. Ancak uzmanlar, sosyalleşmeyen bireylerin kaygılı bir topluma dönüşeceği uyarısında bulunarak, buna karşı mücadele edilmesini önerdi.

İZİN GÜNÜMDE EVDE OTURUYORUM

Çalıştığını ve aldığı maaşın sosyalleşmesine yetmediğini anlatan 24 yaşındaki Berivan Kaya, “Sosyal hayatım kalmadı artık. Günde 200 lirayla dışarı çıktığımda cebimde beş kuruş kalmadan eve dönüyorum. İzinli olduğum pazar günü evde oturuyorum. Şu sıralar sahile gidiyorum. Evde kahve yapıp termosa koyuyoruml” dedi.

DIŞARI ÇIKMAK İSTEMİYORUM

Üniversiteden yeni mezun olan 23 yaşındaki Göknur Kara ise “Maddi ihtiyaçlarımı ailem karşılıyor. Onların bana verebilecekleri olanaklar da bir yere kadar yetiyor. Dışarı çıktığın an paran azalmaya başlıyor. Yol masrafları da ortada. Bir yerden istediğin yere gitmek 20-30 lirayı buluyor. Dışarı çıkmak istememeye başladım artık. Çıktığımda moralim bozuluyor. Dışarı çıktığım arkadaşım kahve içse benim canım da kahve istiyor. En ucuz çay olduğu için çay içmek zorunda kalıyorum. Gidilen mekânda param yetmeyecek diye kaygılanıyorum” diye konuştu.

TOPLUM HUZURSUZ

Sosyolog Doç. Dr. Hatice Yaprak Civelek, “Toplumsal yapıyı oluşturan temel kurumlardan biri boş zamanları değerlendirme kurumudur. Boş zamanları değerlendirmede, insanların sosyalleşmesi, etkileşime girmesi gerçekleşmediğinde diğer kurumlarla olan ilişkileri bozulur. Aile içi ilişki, sağlık, siyasetle ilgili olan ilişkisi etkilenir. Birey sosyalleşemezse yalnızlaşır. Yalnızlaştıkça sinirli, agresif biri haline gelir ve ruhunu kaybeder. Böyle bir toplum ortaya çıkarsa ileriki zamanlarda huzursuz, korku dolu, kaygılı, endişeli bir toplum oluşur. Toplumda, genç ve yaşlıların sosyalleşmesi çok önemli. Yaşlılarda Alzheimer hastalığını tetikleyen en önemli şey yalnızlıktır. İnsanlar yaşlandıkça sosyal yaşamlarını kaybetmemek için mücadele etmesi gerek” dedi.

Okunma Sayısı: 255
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çocuk katiliyle dostluk tazeleniyor

    AKP, iddialarıyla sınandı ve hepsini kaybetti

    Esad’la barış Perinçek’e mi havale?

    Hava sıcaklıkları normallerin üzerinde seyrediyor

    Kriz sosyal hayatı da vurdu

    Almanya’da Panke Deresi kurudu: '35 yılda böyle bir şey görmedim'

    Zelenskiy: Barış görüşmeleri için Rusya'nın çekilmesi gerekiyor

    İsrail’e büyükelçi ataması kararı geri çekilmeli

    İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne iptal

    Lider buluşmaları 6’lı masaya güveni arttırdı

    İsrail zulmünün belgeleri

    Rus ordusunun kayıplarına ilişkin Ukrayna'dan açıklama

    e-Devlet Kapısı'ndan adli sicil silme ve düzeltme başvuruları da yapılabilecek

    Almanya elektrikli sobaya yöneldi

    "Hedefim 5. kez dünya şampiyonu olmak"

    'Aile Diş Hekimliği' uygulaması başladı

    Kabil'deki patlamada 21 kişi öldü, 33 kişi yaralandı

    Yeni Zelanda'da şiddetli yağış ve fırtına alarmı: Yüzlerce kişi evlerini boşaltmak zorunda kaldı

    1356 engelli sürekli işçi alımı noter kurasıyla yapılacak

    Cezayir’deki yangınlarda 26 kişi öldü

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP’nin 21 yılda geldiği yer
    Ahmet BATTAL

    Affa layık cemaate mensup kaymakam
    Osman ZENGİN

    Başörtülü psikolog olmaz mı?
    Ali FERŞADOĞLU

    Toplumu kasten mi fakirliğe sürüklüyorlar?
    Genel

    Çocuk katiliyle dostluk tazeleniyor
    Süleyman KÖSMENE

    İzmit’te dünyanın en güzel işi
    Risale-i Nur'dan

    İslâmiyeti İsrailiyattan kurtarmak lâzım
    M. Latif SALİHOĞLU

    Damgalama bağnazlığı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.