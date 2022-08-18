Kriz sosyal hayatı da vurdu

İktidarın ekonomi politikaları vatandaşın bütçesinde olduğu gibi sosyal hayatında da ciddi tahribatlara yol açtı.

Hayat pahalılığı nedeniyle İstanbul’da sosyalleşmek için dışarı çıkan bir vatandaşın ortalama bir kafede geçireceği 3-4 saatlik sürede içecek, atıştırmalık yiyecek ve tatlı gibi ürünler için yaklaşık 150 lira ödemesi gerekirken, haftada üç gün benzer etkinliklerin yapılması durumunda bu bütçe ayda iki bin lirayı buluyor. İğneden ipliğe yapılan zamlarla bütçesini temel ihtiyaçlarına bile yetiştiremeyen vatandaşlar, eve kapanmak zorunda bırakıldı. Ancak uzmanlar, sosyalleşmeyen bireylerin kaygılı bir topluma dönüşeceği uyarısında bulunarak, buna karşı mücadele edilmesini önerdi.

İZİN GÜNÜMDE EVDE OTURUYORUM

Çalıştığını ve aldığı maaşın sosyalleşmesine yetmediğini anlatan 24 yaşındaki Berivan Kaya, “Sosyal hayatım kalmadı artık. Günde 200 lirayla dışarı çıktığımda cebimde beş kuruş kalmadan eve dönüyorum. İzinli olduğum pazar günü evde oturuyorum. Şu sıralar sahile gidiyorum. Evde kahve yapıp termosa koyuyoruml” dedi.

DIŞARI ÇIKMAK İSTEMİYORUM

Üniversiteden yeni mezun olan 23 yaşındaki Göknur Kara ise “Maddi ihtiyaçlarımı ailem karşılıyor. Onların bana verebilecekleri olanaklar da bir yere kadar yetiyor. Dışarı çıktığın an paran azalmaya başlıyor. Yol masrafları da ortada. Bir yerden istediğin yere gitmek 20-30 lirayı buluyor. Dışarı çıkmak istememeye başladım artık. Çıktığımda moralim bozuluyor. Dışarı çıktığım arkadaşım kahve içse benim canım da kahve istiyor. En ucuz çay olduğu için çay içmek zorunda kalıyorum. Gidilen mekânda param yetmeyecek diye kaygılanıyorum” diye konuştu.

TOPLUM HUZURSUZ

Sosyolog Doç. Dr. Hatice Yaprak Civelek, “Toplumsal yapıyı oluşturan temel kurumlardan biri boş zamanları değerlendirme kurumudur. Boş zamanları değerlendirmede, insanların sosyalleşmesi, etkileşime girmesi gerçekleşmediğinde diğer kurumlarla olan ilişkileri bozulur. Aile içi ilişki, sağlık, siyasetle ilgili olan ilişkisi etkilenir. Birey sosyalleşemezse yalnızlaşır. Yalnızlaştıkça sinirli, agresif biri haline gelir ve ruhunu kaybeder. Böyle bir toplum ortaya çıkarsa ileriki zamanlarda huzursuz, korku dolu, kaygılı, endişeli bir toplum oluşur. Toplumda, genç ve yaşlıların sosyalleşmesi çok önemli. Yaşlılarda Alzheimer hastalığını tetikleyen en önemli şey yalnızlıktır. İnsanlar yaşlandıkça sosyal yaşamlarını kaybetmemek için mücadele etmesi gerek” dedi.