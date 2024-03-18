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18 MART 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Kullanılmayan metrobüsler yeniden gündem oldu

18 Mart 2024, Pazartesi 21:36
Kivi Stratejik Planlama AŞ koordinatörü Yüksek Mimar Ömer Yılmaz’ın X sosyal medya hesabından kullanılmayan metrobüsler yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Mimar Ömer Yılmaz, sosyal medyada parçaları sökülmüş bir metrobüs fotoğrafı kullanarak, “Bu nedir bilmiyor musunuz?” diye sordu ve şunları yazdı: “Topbaş döneminde alınan 50 Phileas araçtan birisi. Toplam 65 milyon euro ödendi ve kullanılamadı. Üretici firma 2014 yılında iflas etti. İflas nedeniyle yedek parça tedarik edilemedi. İETT emekçileri de otobüsleri yedek parça olarak kullanarak çözüm buldu” sözleri ile durumu net olarak ortaya koydu. Yılmaz, mesajında şunları da yazdı: “Yine Murat Kurum’u dinledim de paylaştım. Metrobüslere bakım yapılamadığı ile ilgili falan şikayetler ediyordu. Bayağı eğlenceli ortamlar. Keşke hepsi böyle sökülse idi. Ben bunların herşeyi içinde olduğu halde parçalandığını izledim Tv’de.”

YAKUP ÇETİNER - İSTANBUL

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