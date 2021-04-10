Kutlular Ağabeyle ilgili dua ve taziye mesajları gelmeye devam ediyor

Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular Ağabeyin vefatının ardından dua ve taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Gelen mesajlardan bir kısmı şu şekilde:

Yeni Asya camiasına sabr-ı cemil niyaz ederim

Araştırmacı yazar Müfid Yüksel: Merhum Mehmet Kutlular'a Cenâb-ı Allah (c.c)'tan rahmet, aile efradı ve gazete camiasına sabr-ı cemil niyaz ederim.

Büyük bedeller ödedi

Hasan Dalçık: Bu davaya gönül vermiş, basın camiasında büyük hizmetleri olan hem maddî hem manevî yönden büyük bedeller ödeyerek senelerce bu dava için uğraşmış bir ağabeyimizdi. Kendisini şükranla, minnetle yad ediyorum. Türkiye önemli bir hizmet erbabını kaybetmiştir.

Nur hadimi mümtaz şahsiyet

Araştırmacı yazar Fatih Yokuş: Risale-i Nur hadimi mümtaz şahsiyet Mehmet KUTLULAR dar-ı faniden dar-ı bekaya göç- müştür. Allah rahmet eylesin, mekânı Cennet olsun.

Dik duruşuyla tanıdım

Eğitimci-Yazar Seyfettin Bulut: Öteden beri hem Gülen Hareketine hem de 12 Eylül ve 28 Şubat Hareketlerine karşı mert ve dik duruşuyla tanıdığım Mehmet Kutlular Âbi’nin vefatına üzüldüm. Allah taksiratını af, yolunu açık etsin. Sevenlerinin başı sağ olsun!

Ömrünü Üstadının yolunda geçirdi

İş adamı Ömer Şevket Sipahi: 83 yıllık hayatının 64 yılını, inandığı “Kur’ân dâvâsı” uğrunda ve Üstadının kutlu yolunda geçirerek, dâvâsı uğrunda, canından bir parça olan ”cananı”nı da feda eden kahraman Mehmet Kutlular Abimize Rabbimden zerrat-ı kâinat adedince, “sağanak yağmurlar gibi yağan” rahmetler niyaz ederim.

Hiç taviz vermedi

Adem Ölmez: Hiç taviz vermedi. Demokrasi dedi; Hürriyet dedi; İslâm dedi. 12 Eylül ihtilâlinden sonra, ihtilâlcilere haksızlığını anlatan broşür çıkardı. Gazetesinin kapatılması pahasına inandığı gerçekleri söylemekten çekinmedi. Ve rahmete kavuştu. Mehmet Kutlular Abi mekânın Cennet olsun.

Makamı âli olsun

Gazeteci Mehmet Nuri Yardım: Bâbıâli’de ilk basın patronum Yeni Asya Gazetesi’nin imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular Ağabey vefat etti. Allah rahmet eylesin, varsa taksiratını affetsin. Ruhu şad, mekânı Cennet, menzili mübarek, makamı âli olsun. Ailesine, dostlarına, bütün sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.

Bir devre mührünü vurdu

Ümitvar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği: İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raciûn. Mehmet Kutlular Abi, bir devre mührünü vurmuş, hafızalara nakşolmuş aksiyon adamıydı. Allah mekânını Cennet Eylesin.

Dâvâ adamlığı şahsında tecessüm etti

İYİ Parti Erzincan İl Başkan Yardımcısı M. Mustafa Akar: Dâvâ Adamlığının Şahsında Tecessüm Etmiş Abimiz Mehmet Kutlular vefat etmiştir. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekânını Cennet eylesin.

Allah rahmet etsin

Furkan Vakfı sözcüsü Ahmet Ekinci: Nur Cemaati’nin önde gelenlerinden ve Yeni Asya Gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular Ağabey vefat etmiş. Allah rahmet etsin ailesine ve sevenlerine sabır versin.

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Dua ve taziye yağıyor

Mehmet Kutlular Ağabey dualarla

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Kutlular Ağabeyimiz vefat etti