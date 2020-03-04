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4 MART 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Lavrov ve Zarif, İdlib’i görüştü

04 Mart 2020, Çarşamba 17:23
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde İdlib’deki durumu ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Lavrov ve Zarif telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Taraflar İran nükleer programı ve Astana sürecinin garantör ülkeleri arasındaki anlaşmalar çerçevesinde Suriye krizinin çözümü gibi uluslararası konuları ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında ise bakanların koronavirüs, ekonomik ilişkiler ve İdlib’deki durumu konuştuğu bilgisi verildi.

Bakanlar arasındaki görüşme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yarın Moskova’da gerçekleştirilecek İdlib görüşmesi öncesinde geldi.

Etiketler: Lavrov, Zarif, İdlib
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