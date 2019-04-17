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Mazbata kararı, AYM’den dönmezse AİHM’den döner

17 Nisan 2019, Çarşamba 21:58
Karar yazarı Taha Akyol, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) “KHK ile ihraç edilenlere mazbata verilmeyecek” kararının AİHM’den döneceğini belirtti.

2000 yılında Yunanistan’da Alexandros Lykourezos örneğini hatırlattı. Akyol, “2000 yılında Yunanistan’da Alexandros Lykourezos milletvekili seçilmişti. Rakibi olan Apostolou buna itiraz etti; Lykourezos’un anayasaya göre milletvekili olma şartlarını kaybettiğini ileri sürdü, Yunan Seçim Kurulu onun milletvekilliğini iptal etti, o da AİHM’ye gitti...” dedi. Bizdeki KHK sorunu ile Lykourezos dâvâsı arasında farkların olsa da  belirleyici olanın “adaylığı yetkili kurullarca onaylanmış” ve “seçilmiş” kişinin görevine devam etmesi olduğunu söyledi.

Türkiye’nin geleceği hukuken de güvenli olması gerekiyor

Taha Akyol’un YSK kararını değerlendirdiği “Yanlış karar AİHM’den döner” yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle; “Seçimleri kazanan adaya mazbatasını vermemek hukuk devletinde kabul edilebilecek bir uygulama değildir. İmamoğlu’na mazbatası verilmeden YSK’nin seçimleri iptal etmesini sağlamak için “yeniden sayımın yeniden sayılması” gibi tuhaf başvuru yolları deneniyor. Bakalım YSK nasıl bir karar verecek? Hukuk devleti kavramının test edildiği diğer bir sorun, seçimleri kazandığı resmen açıklanan adaylara “sen KHK’lısın” denilerek mazbatalarının verilmemesi… Bu mesele, ‘mazbata’dan daha kapsamlıdır: KHK ile işten çıkarılmış pek çok insana, haklarında yargısız “memuriyetten men” cezası uygulanıyor. Bunlar önümüzdeki zaman kesitinde Anayasa Mahkemesi’nden dönmezse, AİHM’den dönecek. Beka endişemiz varsa, Türkiye’nin geleceğinin hukuken de güvenli olması gerektiğini hiç akıldan çıkarmamalıyız.”

Etiketler: taha akyol
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  • g@L!p

    18.4.2019 15:23:20

    Veririz parasını gider (!) zihniyeti varken hak hukuk kimin umrunda. AHİM'den karar çıkana kadar "atı alan üsküdarı geçiyor" !

Risale-i Nur Külliyatı

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