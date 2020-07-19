Mehmetçiğin dikkati vesilesiyle terör saldırısı önlendi

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların dikkati vesilesiyle, terör örgütü PKK'nın, üs bölgelerine yönelik saldırısının önlendiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında yapılan operasyonda biri üs bölgesini hedef alacak şekilde yerleştirilen, diğeri uzaktan komutalı düzenekle tuzaklanan iki roketatarın tespit edildiği belirtildi. Komandoların dikkati vesilesiyle, terör örgütü PKK'nın, üs bölgelerine yönelik saldırısının önlendiği kaydedildi. Öte yandan MSB'nin Twitter hesabından roketatarların görsellerine de yer verildi. AA

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