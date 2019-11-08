Mevlid-i Şerif coşkusu her yerde...

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili, tüm yurtta dualarla büyük bir coşkuyla idrak ediliyor.

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Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Eyüp Sultan Camisi'ni doldurdu.

Mevlit Kandili, tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da dualarla idrak edildi. Yatsı vakti Eyüpsultan'daki Eyüp Sultan Camisi'ne gelen vatandaşlar, cami bahçesi ve çevresinde kandil simidi, lokum ve şeker dağıttı.

Avludaki şadırvanda abdest alan cemaat, namaz kılıp dua etti. Yoğunluk sebebiyle caminin içi dolarken, kadın-erkek yüzlerce kişi cami bahçesi ve dışında saf tuttu.

Eyüpsultan'da ikamet eden Halil Demir, Mevlit Kandili'nin Müslümanların en önemli günlerinden olduğunu söyledi.

Kandilin Türkiye'nin birliğine vesile olmasını temenni eden Demir, "Peygamber Efendimiz'in hayatını örnek almadıktan sonra, onu kendimize önder kabul etmedikten sonra zaten kurtuluş zor." dedi.

Kandil programının ardından camiden çıkan vatandaşlar, birbirlerinin kandilini tebrik etti.

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Yurt genelindeki mevcut coşkusundan bazı görüntüler

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Edirne

Edirneliler, son ilahi din İslam'ın tebliğcisi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili vesilesiyle başta Selimiye Camisi, Eski ve Üç Şerefeli camiler olmak üzere kentteki birçok camiyi doldurdu.

Namaz kılıp dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Kırklareli

Kırklareli'nde de Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki camilerde programlar düzenlendi.

Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde akşam namazını kılanlar, ellerini dua için semaya açtı.

İmamlardan oluşan ilahi grubu tarafından kasidelerin okunduğu programda İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Mevlit Kandili'ni konu alan vaaz verdi.

Demirtaş, kandillerin önemli günler olduğunu belirterek, küslüklerin yerini kardeşliğe bırakması gerektiğini kaydetti.

Adana

Adana'da Türkiye'nin kullanım alanı açısından en büyük camilerinden Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahilerin söylendiği program sonunda vatandaşlara lokum ikram edildi.

Programa, Seyhan İlçe Müftüsü Mehmet Yaman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hatay

Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Program kapsamında Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu vaaz verdi, Kuran-ı Kerim tilaveti, mevlit okundu ve dualar edildi.

Caminin dolması üzerine çok sayıda vatandaş, avluya serilen halılar üzerinde namaz kıldı.

Osmaniye

Osmaniye'de tarihi Envar'ül Hamid Camisi'nde Mevlit Kandili nedeniyle program düzenlendi.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun vaazının ardında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, ilahiler okundu. Kalabalık nedeniyle camiye giremeyen vatandaşlar cami avlusuna örtü ve karton sererek namaz kıldı.

Mersin

Mersin'de vatandaşlar, kandil coşkusunu, Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde yaşadı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dua edip namaz kılan vatandaşlara lokum ve şeker ikram edildi.

Şanlıurfa

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Akşam ezanından itibaren Balıklıgöl Yerleşkesi'ne gelen vatandaşlar camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okutuldu. Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla program düzenlendi.

Ayrıca, çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda vatandaş, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ve Balıklıgöl'ü, Eyyüp Peygamber'in rahatsızlığında çile çektiği mağara ve suyuyla yıkanıp, sağlığına kavuştuğu rivayet edilen ''Eyyüp Peygamber Makamı''nı ziyaret etti.

Adıyaman

Adıyaman'daki Ulu Cami ve Yeni Pınar Camisi başta olmak üzer birçok camiyi dolduran vatandaşlar, okunan Mevlid-i Şerifi dinledi ve dua etti.

Ulu Cami'de programa katılan İl Müftüsü Mehmet Taşcı, Müslümanların Peygamber Efendimizi -Aleyhissalatu Vesselam- örnek alması gerektiğini hatırlattı.

Kilis

Kilis'te İl Müftülüğü tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla tarihi Hacı Cümbüş Camisi'nde program düzenlendi.

Namaz öncesi İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in verdiği vaazla başlayan programda, ilahiler söylendi, Kur'an-ı Kerim okundu, hatim duası yapıldı.

Programın sonunda Müftü Şahin, Barış Pınarı Harekatı'nda yaşamını yitiren şehitler ve tüm İslam alemi için dua etti.

Gaziantep

Gaziantep'te de Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu. İl Müftülüğü tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki camilerde program düzenlendi.

Yatsı namazının ardından, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dualar okundu. Ulu Cami avlusunda ise vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Malatya

Malatya'da, İl Müftülüğü tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde program düzenlendi.

Yatsı namazının ardından, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Kur'an-ı Kerim okudu. Cami avlusunda vatandaşlara müftülük tarafından şeker ikram edildi.

Mevlit Kandili dolayısıyla Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Camii ve Külliyesi'nde de program yapıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti yapılan ve mevlit okunan programda, ayrıca şehit olan asker, polis ve sivil vatandaşlar için dua edildi. Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından cemaate "Somuncu Baba Sebil Ekmeği" dağıtıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Abdulhamithan Camisi ile tarihi Ulu Cami'yi dolduran vatandaşlar, Kuran-ı Kerim dinleyerek, dua etti.

Yatsı namazı sonrası, bazı camilerde düzenlenen mevlit programına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Mevlit programının ardından camilerde vatandaşlara lokum, lokma tatlısı ve gül suyu ikram edildi. Türk Kızılayı Kahramanmaraş Şubesince de Abdulhamithan Camisi önünde kandil simiti dağıtıldı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Eshab-ı Kehf Külliyesi'ne gelen vatandaşlar da kandili, namaz kılıp dua ederek değerlendirdi.

Batman

Batman'da, İl Müftülüğü, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- doğum günü dolayısıyla Merkez Şevket Başak Camisi'nde mevlit programı organize etti.

Yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit ve kasideler okundu, ilahiler seslendirildi ve salavatlar getirildi.

İl Müftüsü Turgut Erhan, verdiği vaazda, Mevlit Kandili'nin önemine işaret etti. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- ahlakından örnekler aktaran Erhan, insanlığın O'nun ahlakına, yaşantısına muhtaç olduğunu dile getirdi.

Program, Müftü Erhan’ın yaptığı dua ile sona erdi.

Siirt

Siirt'te vatandaşlar, Mevlit Kandili dolayısıyla camileri doldurdu.

Ensar, Ulu, Ebul Vefa, Abdulhakim Sancak Çarşı, Halit Bin Velid ve Yeni Mahalle camilerinde gerçekleştirilen programlara katılan vatandaşlar, ellerini semaya açarak dua etti.

Programlarda, Kur'anı Kerim ve okundu, ilahiler seslendirildi.

Elazığ

Elazığ'da vatandaşlar, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- doğum gününü kutlamak için camilere akın etti.

İl Müftülüğünce tarihi İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen programa, çok sayıda vatandaş katıldı.

Namaz kılıp dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahiler ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.

İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, verdiği vaazda Mevlit Kandili'nin önemine dikkati çekti.

Bursa

Bursa'da başta tarihi Ulu Cami ile Emirsultan Camisi olmak üzere camilerde programlar düzenlendi, vatandaşlar namaz kıldı, dualar etti.

Bazı vatandaşlar, Ulu Cami'de yer kalmayınca ibadetlerini caminin avlusuna serilen hasırların üzerinde gerçekleştirdi.

Camiye gelen vatandaşlara lokum dağıtıldı.

Kütahya

Kütahya'da da İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde Mevlit Kandili programı düzenlendi.

Özellikle tarihi Ali Paşa Cami'ne akın eden vatandaşlar, burada Kur'an-ı Kerim okuyup namaz kıldı.

Yatsı namazının ardından Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi.

Balıkesir

Balıkesir'de de tarihi Zağnospaşa Camisi'nde düzenlenen mevlit programı, Kur'an tilaveti ile başladı. İlahilerin okunup duaların edildiği programda camide yer bulamayanlar avluda namazlarını kılabildi.

Eskişehir

Eskişehir'de il ve ilçe genelindeki camilerde kandil programları düzenlendi.

Kent merkezindeki Reşadiye ve Çarşı camilerinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dualar edildi.

Bilecik

Bilecik'te Orhangazi Cami ve Kayıboyu Cami'nde Mevlid Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

İzmir

İzmir'de kentteki camilerde kandil programları düzenlendi. Konak ilçesindeki Hisar Camisi'ne gelen vatandaşlar, dualar edip Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- anlatıldığı programlarda, vatandaşlar bol bol dua etti. Birçok kişi de çocuklarını camilere getirip birlikte namaz kıldı.

Namaz çıkışı bazı vatandaşlar cemaate çeşitli ikramlarda bulundu.

Manisa

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- doğum günü olan Mevlit Kandili dolayısıyla özellikle tarihi camilerde yoğunluk yaşandı.

1490 yılında İkinci Bayezid’ın eşi Hüsn-i Şah Sultan tarafından yaptırılan Hatuniye Camisi de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- dünyaya teşrifi dolayısıyla dolup taştı.

Namaz kılmak için cami içinde yer bulamayan 7'den 70'e yüzlerce kişi, Hatuniye Camisi'nin bahçesinde namazı eda etti.

Namazın ardından Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- dünyaya teşrifi dolayısıyla dualar edildi, ilahiler söylendi, vatandaşlara sıcak süt, lokum ikramında bulunuldu.

Denizli

Denizli'de vatandaşlar, Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki camileri doldurdu.

Denizli İl Müftülüğü tarafından kandil dolayısıyla başta Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi ile Delikliçınar Yeni Cami ve Ulucami olmak üzere şehirdeki birçok camide çeşitli programlar düzenlendi.

Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde akşam namazının ardından başlayan kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda vatandaşlar, okunan Mevlit-i Şerif ve ilahilerle kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Yatsı namazının ardından Denizli İl Müftülüğü ilahi korosunun okuduğu çeşitli ilahilerle devam eden programda okunan Kur'an-ı Kerim hatimlerinin duası yapıldı.

Erzincan

Erzincan'daki camilere giden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu namaz kılarak dua etti.

Vatandaşlardan bazılarının soğuk havaya rağmen cami avluları ile kaldırımlarda namaz kıldığı görüldü.

İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Terzibaba Camisi'nde verdiği vaazda, feyiz, bereket ve hikmetlerle dolu kandil gecesinin insanlık alemi için hayır, huzur ve barışa vesile olmasını diledi.

Mevlid-i Nebi Haftası'nın bu yılki temasının "Peygamberimiz ve aile" olduğunu belirten Çetin, "Güzel bir örnek, hak ve hakikatin şahidi, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderilen Efendimiz Muhammed'e (SAV) salatu selam olsun. İnsanlığı vahyin ışığında karanlıklardan aydınlığa çıkaran kutlu Nebi'nin doğum yıl dönümü olan bu mübarek geceye ulaşmanın sevincini yaşayan Mümin kardeşlerimin Mevlit Kandillerini tebrik ediyorum." dedi.

Kentteki camilerde vatandaşlara kandil simidi ile mevlit şekeri ikram edildi.

Kars

Kars'ta Evliya ve tarihi Fethiye camilerinde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi. Cami çıkışında vatandaşlara lokma ve lokum ikram edildi.

Sarıkamış ilçesinde de kandil dolayısıyla vatandaşlar camilerde namaz kılıp dua etti. Daha sonra İlçe Müftülüğünce ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i gören vatandaşlardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

Ardahan

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Vali Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- 14 asır evvel insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkaran ilahi mesajı getirdiğini ve yüce ahlakı ile tüm insanlığa örnek olduğunu hatırlatarak, "Sevgili Peygamberimizin günümüzden 14 asır önce alemlere rahmet olarak dünyaya gelmesi vesilesiyle 'Mevlid-i Nebi Haftası'nı' idrak ediyoruz." diye konuştu.