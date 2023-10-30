Meydanlardaki milyonlar icraat bekliyor

DEĞİŞİK ÜLKELERİNDE VATANDAŞLAR MEYDANLARI DOLDURARAK İSRAİL ZULMÜNE İTİRAZ ETTİ. MİTİNGLERDE İDARECİLERDEN SÖZ DEĞİL İCRAAT BEKLENDİĞİ BELİRTİLDİ.

FİLİSTİN BAYRAKLARI TAŞINDI

Belçika'nın Liege kentinde Filistinlilere destek için gösteri düzenlendi. Saint-Leonard Meydanı'nda Filistin ile dayanışmayı vurgulayan ve İsrail'i telin eden sloganlar atıldı. Göstericiler, İsrail'in saldırılarını bir an önce durdurması ve uluslararası camianın insani yardımların ulaştırılması için harekete geçmesini talep etti.

"ÇOCUK KATİLİ İSRAİL"

Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi Filistinlilerle dayanışma göstermek için Kreuzberg ilçesindeki Oranien Meydanı'nda toplandı. Göstericiler "Ateşkes", "Biz Filistin'i unutmayacağız", "Gazze'ye Özgürlük", "Soykırım" yazılı dövizler taşıdı. Programda "Çocuk katili İsrail", "Soykırımı durdurun" ve "İsrail bombalıyor, Almanya finanse ediyor" sloganları attı.

"İSRAİL'İN YAPTIĞI BARBARLIK"

Londra'da Filistin'e destek yürüyüşüne katılanlar, İngiltere'yi yöneten siyasetçileri Gazze'de ateşkes çağrısı yapmaya davet etti ve İsrail'in Gazze'de yaptıklarını "barbarlık ve soykırım" olarak nitelendirdi. Yüz bini aşkın kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'le dayanışma göstermek için Filistin-İsrail çatışmalarının başladığı 7 Ekim'den bu yana üçüncü defa sokaklara indi.