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11 ARALIK 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Mezarlıklarda yer kalmadı

11 Aralık 2023, Pazartesi 00:42
İSRAİL KATLİAMI SEBEBİYLE 18 BİNDEN FAZLA FİLİSİNTİNLİ ŞEHİT OLURKEN, ARTIK MEZARLIKLARDA YER KALMADIĞI, ÖLENLERİN ÇARŞI MEYDANLARINDA VE SOKAKLARDA DEFNEDİLMEK ZORUNDA KALINDIĞI BİLDİRİLDİ.

Meydanlar mezarlık oldu - Bombalar yağarken defin

Filistinliler, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin cenazelerini sokaklara gömmeye başladı. Cibaliye Mülteci Kampı’ndaki çarşı meydanı toplu mezarlık alanına döndü.

İsrail’in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’nda sokak, meydan ve boş alanlar “toplu mezarlara” dönüştü. İsrail ordusunun havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de bulunan Cibaliya Mülteci Kampı’nda kabristanların dolması ve yoğun saldırılar nedeniyle mezarlıklara ulaşılamadığı için halk, saldırılarda hayatlarını kaybeden yakınlarını çarşıda defnediyor.

Cibaliya Mülteci Kampı çarşısında yaşamını yitirenler, yakınları tarafından kazılan mezarlarda bazen topluca bazen ayrı ayrı toprağa veriliyor. Kampta hayatını kaybedenler, çarşının birçok noktasında meydan ve dükkan önlerindeki boş alanlarda en yakın yerde İsrail savaş uçaklarının saldırıları ve patlama sesleri altında hızlıca gömülmeye çalışılıyor. Kime ait olduğunun bilinmesi için mezarların başına konulan levhalarda el yazısıyla tüm cenazelerin isimleri sıralanıyor. Gazze’deki hükümet daha önce birçok kez İsrail’in saldırıları nedeniyle kabristanların dolduğu, cenazelerin topluca defnedildiği yönünde açıklamalar yapmıştı.

İnsanlık dışı

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi. İsrail’in saldırılarında son 24 saatte 213 Filistinlinin öldürüldüğünü aktaran Kudra, 210 cenaze ile 2 bin 300 yaralının hastanelere sevk edildiğini kaydetti. Kudra, 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bin 700’e, saldırılarda yaralananların sayısının ise 48 bin 780’e çıktığını belirtti. 

“Son saatlerde, işgal (İsrail) güçleri 20 korkunç katliam gerçekleştirdi ve aileleri bütünüyle yok etti. İşgalcilerin korkunç bir katliam gerçekleştirdiği Gazze’deki Halife Okulu dahil olmak üzere yerleşim bölgelerindeki ve okullardaki vatandaşlardan çok sayıda çağrı aldık” ifadelerini kullanan Kudra, İsrail’in Gazze Şeridi halkına yönelik suçlarının ve soykırımın, açıklamaların ve mantığın ötesine geçtiğini belirterek, ABD ve Avrupa’nın desteğiyle Filistin varlığının sona erdirilmesinin insanlık dışı olduğunu vurguladı. Kudra, Gazze Avrupa Hastanesi bölgesinde yaralıları tahliye etmeye çalışan bir ambulansın hedef alınması sonucu 2 sağlık görevlisinin yaralandığını, ambulansta hasar meydana geldiğini ifade ederek, şu ana kadar 57 ambulansın hedef alındığını aktardı.

AA

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