‘Mış gibi yapmak’ riski arttırıyor

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, tam kapanma sürecinde hastaneden randevu alıp gelmeyenlerin sayısının bir hayli fazla olduğunu belirterek, bu kişilerin genellikle sokakta dolaştıklarını söyledi.

Doç. Dr. Çelik, görev yaptığı hastanenin, hem pandemi sürecinde hem de normal zamanlarda bölgenin sağlık yükünü karşıladığını söyledi. Pandemi öncesi hasta başvuru sayısının günlük 13-14 bin olduğunu, salgın sürecinde ise bu sayının 8 bine düştüğünü belirten Başhekim Çelik, şöyle konuştu: “Kapanma döneminde ise randevu alanların sayısı, günlük 4 bine kadar düştü. Aslında tam kapanma olmadan önce yüzde 20 oranında randevuya gelmeme var. Şu an örneğin; 5 bin kişi randevu aldı, fakat bunun 1480’i randevusuna gelmedi. Yani randevuya gelmeme durumunu aynı değerlerde beklerken bu sayı arttı. (…) Vatandaşa da sesleniyorum. Randevu alıp, hastaneye gidiyormuş gibi gösterip, dışarıda dolaşarak risk oluşturmamak gerekiyor.”

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