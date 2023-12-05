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5 ARALIK 2023 SALI - YIL: 54

Nazlı Ilıcak yine cezaevine girdi

05 Aralık 2023, Salı 18:53
2016 yılında yazdığı bir yazı nedeniyle Cumhuriyet Savcısı Orhan Kapıcı’nın şikâyeti sonucu yargılanan gazeteci-yazar Nazlı Ilıcak, İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada “iftira” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

79 yaşındaki Ilıcak, cezanın istinafta onanmasının ardından bugün cezaevine girdi. T24’e konuşan Avukat Kemal Ertuğ Derin, “Nazlı Hanım, 2016 yılında Orhan Kapıcı hakkındaki bir yazısı nedeniyle 2021-2022 yıllarında yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ceza istinafta onanınca bunun üzerine bugün cezaevine teslim oldu. Normalde açık cezaevine alınması gerekiyordu. Ancak ‘casusluk’ suçlamasından denetimli serbestliği devam ettiği için kapalı cezaevine girdi, yaklaşık 2-3 hafta kadar kapalı cezaevinde kalması bekleniyor. Ardından açık cezaevine geçerek, denetimli serbestlikle ayrılacak” dedi. 

 

Haber Merkezi

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