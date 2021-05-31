Normalleşme kuralları açıklandı

Koronavirüs salgını kapsamında alınacak yeni tedbirlerin kararlaştırılacağı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat 45 dakika sürdü.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Bir buçuk yıldır dünyayı ve ülkemizi esir alan salgınla mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye, dünyada milli gelirine oranla halkına en yüksek miktarda destek sağlayan ülkelerin başında gelmektedir.

Toplamda 661 milyar lirayı bulan hibe ve desteklerin, ülkemizin salgın sürecini çok ciddi ekonomik kayıplara, sosyal sıkıntılara, güvenlik tehditlerine maruz kalmadan geçirmesinde çok büyük katkısı olmuştur.

YERLİ AŞI MESAJI

Haziranı tam manasıyla bir aşı seferberliği ayına dönüştürmek için imkanları sonuna kadar zorlayacağız. BioNTech, Sinovac ve Sputnik V gibi sözleşmesi yapılan farklı aşılardan haziran ayında mümkün olan en yüksek sayıda miktarın ülkemize getirilmesi ve süratle uygulanması için yoğun hazırlık içindeyiz. İnşallah kendi aşımıza da yıl bitmeden kavuşmuş olacağız.

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE İKİNCİ AŞAMA

Kademeli normalleşmede ikinci aşama yarından itibaren başlıyor.

Sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir. Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır. Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.

Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir. Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır. Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecektir.

DÜĞÜN VE NİKAHLAR

Spor kulüpleri genel kurullarını haziranın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebileceklerdir. Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek,