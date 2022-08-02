MB BAŞKANININ SANAYİCİLERİ SUÇLAMASI İLE TIRMANAN TARTIŞMAYI EKONOMİ UZMANLARI BÖYLE YORUMLUYOR.

AKILLARA DURGUNLUK VEREN BİRŞEY

Kavcıoğlu'nun çıkışı için "Akıllara durgunluk veren birşey" yorumu yapan Dr. Sabri Öncü, "Bir ülkenin MB Başkanı o ülkenin sanayicilerine, onları temsil eden İSO Başkanına böyle ifadeler kullanamaz, olacak iş değil” dedi.

ZIVANADAN ÇIKMIŞ DURUMDA

Öncü: “Başka bir ülkede bu olsa anında istifası istenir. Ancak benzer şeylere çok rastlar olduk. Hazine ve Maliye Bakanının ifadeleri de hiç akla yakın değil. Zıvanadan çıkmış durumda, diyecek başka birşey bulamıyorum."

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Olacak şey değil

İstanbul Sanayi Odası toplantısında Merkez Bankası Başkanı ve Oda Başkanı arasındaki tartışmayı değerlendiren ekonomist Dr. Sabri Öncü, “Bir ülkenin Merkez Bankası o ülkenin sanayicilerine ya da onları temsil eden İstanbul Sanayi Odası Başkanı’na böyle ifadeler kullanamaz, olacak iş değil” dedi.

independentturkish.com

İstanbul Sanayi Odası Meclisi’nin toplantısında bir konuşma yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun “Krediyi çekip döviz alırsanız, araba alırsanız nasıl enflasyonla mücadele edeceğiz? Kredileri bu yüzden durdurduk. Ucuz kredi kullanıp döviz ve araba alıyorsunuz, hepinizin listesi elimizde var” dediği konu hem tepkiye yol açtı hem de merak konusu oldu. Independent Türkçe’nin haberine göre, konuyu değerlendiren ekonomistlerden Dr. Sabri Öncü Şahap Kavcıoğlu’nun sanayicilere yönelik çıkışına tepkili. Merkez Bankası Başkanı’nın ifadelerinin başka bir ülkede kullandığı hayal bile edemediğini dile getiren Öncü, “Böyle bir ifade, konuşma tarzı olmaz. Kullanılan üslup çok yanlıştır. Merkez Bankası Başkanı’nda böyle bir üslup olur mu?” diye sordu. Merkez Bankası’nın işinin liste tutmak değil, ülkesinin para politikasını yönetmek olduğunu hatırlatan Öncü, “Onların elinde böyle bir liste olamaz. Böyle iddiaları varsa çıkarsınlar açıklasınlar. Kim ne kadar kredi almış, o krediyle ne kadar araba, yat almış açıklayın hepimiz öğrenelim. Madem biliyorsunuz, bunu bir tehdit olarak kullanmayın, açıklayın da halk da öğrensin” çağrısında bulundu.

Kavcıoğlu’nun çıkışı için “Akıllara durgunluk veren bir şey” yorumu yapan Dr. Öncü, “Bir ülkenin Merkez Bankası o ülkenin sanayicilerine ya da onları temsil eden İstanbul Sanayi Odası Başkanı’na böyle ifadeler kullanamaz, olacak iş değil. Başka bir ülkede bu olsa anında istifası istenir. Ancak benzer meselelere çok rastlar olduk. Hazine ve Maliye Bakanı’nın kullandığı ifadeler de hiç akla yakın değil. Zıvanadan çıkmış durumda, diyecek başka bir şey bulamıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“Liste tutmak Merkez Bankası’nın işi mi?”

Ekonomist Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu da, ilk tepkisini Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun üslubuna gösterdi. Kavcıoğlu’nun sanayicilerle konuşmasını doğru bulmadığını belirten Uzunoğlu, “Başka kesimlerle öyle konuşursa sorun yok ama sanayiciye öyle konuşması sorun” dedi. “Sanayici işinden para kazanmaya çalışır” diyen Uzunoğlu, “Şu anda üretimin ithalata bağımlılığı dikkate alındığında sanayicinin ciddi anlamda dövize ihtiyacı var” ifadelerini kullandı. Sanayicinin kredi almasının paradan para kazanma amaçlı olmadığını, işini büyütmek ve üretime katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Uzunoğlu, “Eğer bir sanayici yüzde 40 ile döviz alıyorsa o onun problemi. Bir sanayici yüzde 40 maliyetle döviz alıyorsa mutlaka ihtiyacı vardır. Kredi alması paradan para kazanma amaçlı değildir. Kur yüzde 40’tan fazla mı artar ki döviz alıyor? Dolayısıyla sanayici yüzde 40 faiziyle döviz alıyorsa bunun nedeni ithalattır. Sanayici kur farkı kaynaklı para kazanmak için almaz.” Eski bankacı Prof. Dr. Şenol Babuşcu da “Dün ve bugün yaptığı konuşmalar gösterdi ki konuşmaması daha iyi olacak” yorumunda bulunurken, “‘Ucuz kredilerle döviz alıyorsunuz. Hepinizin listesi elimizde’ demekle Merkez Bankası Başkanı sanayicileri tehdit ettiğini öne sürdü.

Haber Merkezi