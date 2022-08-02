"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

Olacak şey değil

02 Ağustos 2022, Salı 00:25
MB BAŞKANININ SANAYİCİLERİ SUÇLAMASI İLE TIRMANAN TARTIŞMAYI EKONOMİ UZMANLARI BÖYLE YORUMLUYOR.

AKILLARA DURGUNLUK VEREN BİRŞEY

Kavcıoğlu'nun çıkışı için "Akıllara durgunluk veren birşey" yorumu yapan Dr. Sabri Öncü, "Bir ülkenin MB Başkanı o ülkenin sanayicilerine, onları temsil eden İSO Başkanına böyle ifadeler kullanamaz, olacak iş değil” dedi.

ZIVANADAN ÇIKMIŞ DURUMDA

Öncü: “Başka bir ülkede bu olsa anında istifası istenir. Ancak benzer şeylere çok rastlar olduk. Hazine ve Maliye Bakanının ifadeleri de hiç akla yakın değil. Zıvanadan çıkmış durumda, diyecek başka birşey bulamıyorum."

***

Olacak şey değil

İstanbul Sanayi Odası toplantısında Merkez Bankası Başkanı ve Oda Başkanı arasındaki tartışmayı değerlendiren ekonomist Dr. Sabri Öncü, “Bir ülkenin Merkez Bankası o ülkenin sanayicilerine ya da onları temsil eden İstanbul Sanayi Odası Başkanı’na böyle ifadeler kullanamaz, olacak iş değil” dedi.

independentturkish.com 

İstanbul Sanayi Odası Meclisi’nin toplantısında bir konuşma yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun “Krediyi çekip döviz alırsanız, araba alırsanız nasıl enflasyonla mücadele edeceğiz? Kredileri bu yüzden durdurduk. Ucuz kredi kullanıp döviz ve araba alıyorsunuz, hepinizin listesi elimizde var” dediği konu hem tepkiye yol açtı hem de merak konusu oldu. Independent Türkçe’nin haberine göre, konuyu değerlendiren ekonomistlerden Dr. Sabri Öncü Şahap Kavcıoğlu’nun sanayicilere yönelik çıkışına tepkili. Merkez Bankası Başkanı’nın ifadelerinin başka bir ülkede kullandığı hayal bile edemediğini dile getiren Öncü, “Böyle bir ifade, konuşma tarzı olmaz. Kullanılan üslup çok yanlıştır. Merkez Bankası Başkanı’nda böyle bir üslup olur mu?” diye sordu. Merkez Bankası’nın işinin liste tutmak değil, ülkesinin para politikasını yönetmek olduğunu hatırlatan Öncü, “Onların elinde böyle bir liste olamaz. Böyle iddiaları varsa çıkarsınlar açıklasınlar. Kim ne kadar kredi almış, o krediyle ne kadar araba, yat almış açıklayın hepimiz öğrenelim. Madem biliyorsunuz, bunu bir tehdit olarak kullanmayın, açıklayın da halk da öğrensin” çağrısında bulundu. 

Kavcıoğlu’nun çıkışı için “Akıllara durgunluk veren bir şey” yorumu yapan Dr. Öncü, “Bir ülkenin Merkez Bankası o ülkenin sanayicilerine ya da onları temsil eden İstanbul Sanayi Odası Başkanı’na böyle ifadeler kullanamaz, olacak iş değil. Başka bir ülkede bu olsa anında istifası istenir. Ancak benzer meselelere çok rastlar olduk. Hazine ve Maliye Bakanı’nın kullandığı ifadeler de hiç akla yakın değil. Zıvanadan çıkmış durumda, diyecek başka bir şey bulamıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“Liste tutmak Merkez Bankası’nın işi mi?” 

Ekonomist Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu da, ilk tepkisini Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun üslubuna gösterdi. Kavcıoğlu’nun sanayicilerle konuşmasını doğru bulmadığını belirten Uzunoğlu, “Başka kesimlerle öyle konuşursa sorun yok ama sanayiciye öyle konuşması sorun” dedi. “Sanayici işinden para kazanmaya çalışır” diyen Uzunoğlu, “Şu anda üretimin ithalata bağımlılığı dikkate alındığında sanayicinin ciddi anlamda dövize ihtiyacı var” ifadelerini kullandı. Sanayicinin kredi almasının paradan para kazanma amaçlı olmadığını, işini büyütmek ve üretime katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Uzunoğlu, “Eğer bir sanayici yüzde 40 ile döviz alıyorsa o onun problemi. Bir sanayici yüzde 40 maliyetle döviz alıyorsa mutlaka ihtiyacı vardır. Kredi alması paradan para kazanma amaçlı değildir. Kur yüzde 40’tan fazla mı artar ki döviz alıyor? Dolayısıyla sanayici yüzde 40 faiziyle döviz alıyorsa bunun nedeni ithalattır. Sanayici kur farkı kaynaklı para kazanmak için almaz.” Eski bankacı Prof. Dr. Şenol Babuşcu da “Dün ve bugün yaptığı konuşmalar gösterdi ki konuşmaması daha iyi olacak” yorumunda bulunurken, “‘Ucuz kredilerle döviz alıyorsunuz. Hepinizin listesi elimizde’ demekle Merkez Bankası Başkanı sanayicileri tehdit ettiğini öne sürdü.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 241
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Olacak şey değil

    Altılı masadan göç raporu

    İstanbul’da enflasyon yüzde 100’e dayandı

    Tarla-market farkı 9’a çıktı

    Son bir yılda doğal gaz yüzde 597 zamlandı

    Otobüs bileti uçağa yaklaştı

    Konuşsaydınız böyle olmazdı

    Zamlar alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi

    Artan TOKİ taksitlerine tepki

    Perinçek: Ağar’a kefilim

    Market soruşturmasında karar yıl sonunda verilecek

    Yanan ormanlar 20 - 60 yılda eski haline dönebiliyor

    Çin-Tayvan anlaşmazlığının 70 yılında da askeri gerilim devam ediyor
    📷

    500 yıllık ve yapımı meşakkatli bir lezzet: Boyoz

    Avrupa'da sıcaklar sebebiyle çok sayıda kişi öldü

    MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

    TMO'nun fındık alımları 22 Ağustos'ta başlayacak

    Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu maçları oynanacak

    Fransa - Aubais'deki yangında 370 hektar alan küle döndü

    Kosova-Sırbistan gerginliğinde son durum?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Siyaset tuzağı ve İhvan
    Genel

    Olacak şey değil
    Genel

    Konuşsaydınız böyle olmazdı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Tarla-market farkı 9’a çıktı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sevk-i İlâhîye tâbi olmak
    Süleyman KÖSMENE

    İltifatta ölçümüz ne olmalıdır?
    Ali FERŞADOĞLU

    Güneş tutulması, kader ve hür irade
    Genel

    Son bir yılda doğal gaz yüzde 597 zamlandı
    Faruk ÇAKIR

    Tasarruf için neyi bekliyoruz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.