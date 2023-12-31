Oyuna gelmeyelim

SÜPER KUPA FİNALİNDEKİ PROVOKASYONUN YENİ BİR “KEMALİST LİNÇ” DALGASI İÇİN KULLANILMASINA VE GEREK ÜLKEMİZDEKİ İÇ BARIŞI, GEREKSE DIŞ İLİŞKİLERİMİZİ TAHRİP ETMESİNE İZİN VERMEYELİM.

EMRİVAKİNİN ARKA PLANI

FIFA kurallarına göre maçta giyilecek formaların önceden belirlenmesi ve bildirilmesi gerekirken bir son dakika emrivakisi ile böyle bir skandala meydan verilmesinin arkaplanının ciddi şekilde sorgulanıp aydınlatılması gerekiyor.

İKTİDARIN TAVRI

Olay Kemalist kesimler tarafından bir kez daha yoğun bir “resmî ideoloji” propagandası ve dayatması için kullanılırken, böyle bir durumun yaşanmasına sebep olan iktidarın da aynı ağzı kullanarak sergilediği tavır ibretle izleniyor.

ARAP DÜŞMANLIĞINA HAYIR

Başlatılan kampanyanın “Arap düşmanlığı” boyutuna vardırılmasının Türkiye’nin Arap ve İslam âlemiyle ilişkilerini yeniden bozması riskine dikkat çekilerek, böyle birşeye kesinlikle müsaade edilmemesi gerektiği vurgulanıyor.