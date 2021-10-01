Pamukkale’deki skandallar Sayıştay raporunda

Pamukkale Üniversitesi’nin 2020 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu, Sayıştay tarafından açıklandı.

Pamukkale Üniversitesinde skandal üstüne skandal

Rapora göre muhasebe kayıtlarının düzensiz tutulmasından, dekanların atanmasında mevzuata uyulmaması, sınavsız atamaların ve Kamu İhale Kanunu’na uymayan alımların gerçekleşmesine kadar birçok konuda yanlışlar yapıldığı ileri sürüldü. Hazırlanan Raporun ‘Bulgu’ kısmında maddeler halinde şu usulsüzlüklere dikkat çekildi: “A. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular. 1. Üniversitenin Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Faturaya Dayalı Borçlarının Mali Tablolarda Yer Almaması 2. Elde Edilen Faiz Gelirlerinden Bankalar Tarafından Yapılan Vergi Kesintisinin Muhasebe Kayıtlarına Yansıtılmaması”

Sınavsız atama yapıldı

“B. Diğer Bulgular 1. Dekanlık Görevlerinin Vekâleten Yürütülmesinde Mevzuatında Belirlenen Usule Uyulmaması… 2. Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Sekreterliği Kadrolarının Görevde Yükselme Yönetmeliğine Tabi Şube Müdürlüğü Kadrosuna Sınavsız Atama Yapılması Amacıyla Kullanılması 3. İhale Kapsamındaki Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinin Kısımlara Bölünmesi ve Kamu İhale Kurulunun Uygun Görüşü Alınmadan Kamu İhale Kanunu’nda Belirtilen Limitlerin Üzerinde Alım Yapılması… 4. Yeni Birim Fiyat Tespitinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi Hükümlerine Uyulmaması…”