Pamukkale Üniversitesinde skandal üstüne skandal

Pamukkale Üniversitesi’nde üniversite mescidi hastane içinden çıkarılarak ücra bir yere taşındı. Öte yandan başhekim ve protokol üyelerinin sıra beklememeleri için özel birim oluşturulduğu ortaya çıktı.

Pamukkale Üniversitesi’nde üniversite mescidi hastane içinden çıkarılarak ücra bir yere taşındı. Yeni yerinde temizlik ve dezenfekteden uzak olan mescide ulaşım imkânları da kısıtlanmış oldu. Öte yandan Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Selçuk Yüksel tarafından protokol üyeleri ve iş insanlarının randevu ve muayene işlemleri sırasında beklememeleri için özel birim oluşturduğunu bir yazıyla aktardı. Tepki gören yazının, “Değerli Protokol Üyeleri ve İş İnsanları, PAÜ Hastaneleri olarak siz değerli misafirlerimizin sağlığı ve zamanı bizler için çok kıymetlidir” kısmı “Hiç hoş olmamış. Protokol ve İş insanlarının sağlığı ve zamanı çok kıymetli imiş! Vatandaşın canı...” şeklinde eleştirildi.

Mescid ücra köşeye atıldı

Pamukkale Üniversitesi’nde uzun yıllardır hastane binası içinde yer alan mescid, pandemi bahanesiyle sağlık hizmeti için kullanılacağı söylenerek hastanenin arka bahçesinde, herkesin kolay ulaşım sağlayamadığı, hastanenin arka bahçesinde ücra bir köşeye taşındı. Mescidin ücra bir köşeye atılması tepki toplarken yetkililere soruluyor, “Daha önce sıcak, soğuk, yağmur, çamurdan etkilenmeden kişiler ibadetlerini yerine getirebilirken şu an bunu nasıl sağlayacaksınız? Mescit, hastane binası içindeyken daha sık temizliği yapılmakta ve pandemi şartlarında hijyenik ortam sağlanabilmekteydi. Hastanenin arka bahçesinde bunu sağlamak zor olmaz mı? Akşam saatlerinde, gece karanlığında daha da ıssızlaşan bu alanda güvenli şekilde ibadet etmeye insanların nasıl gidecek, engelliler bu uzak noktaya nasıl ulaşacak? Pandemi nedeniyle mescidin sık aralıklarla temizliği, kişi sayısının kontrolü, dezenfeksiyonu nasıl yapılacak?” soruları soruluyor.

İş adamlarına özel muamele

Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Selçuk Yüksel, protokol üyeleri ve iş insanlarının randevu ve muayene işlemleri sırasında beklememeleri için özel birim oluşturdu. Bu imtiyazlı muamele başhekimliğin protokol üyeleri ve iş insanlarına bir yazı yazarak durumu bildirmesiyle ortaya çıktı. PAÜ Hastanesi’nde başlatılan yeni uygulamada protokol ve iş insanlarına hastane girişinde ayrı bir kapıyı kullanma olanağı sağlandı ve personel görevlendirildi. Sözcü’nün haberine göre; yeni birimin tanıtımını yapan Yüksel’in iş insanlarına gönderdiği yazı İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk tarafından sosyal medyada paylaşıldı. PAÜ’deki ayrıcalıklı muameleye tepki gösteren yaptığı paylaşımda; “Bir üniversite hastanesinin hastaları ekonomik ve sosyal statülerine göre sınıflandırması hiç hoş olmamış. Protokol ve İş insanlarının sağlığı ve zamanı çok kıymetli imiş! Vatandaşın canı...” şeklinde paylaşım yaptı.

Yakıştı mı hocam?

Şifre Haber, Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel’in adıyla yayınlanan bir dâvet yazısında, protokol üyelerine ve iş insanlarına özel hizmet vermek amacıyla ‘muayene birimi’’ kurulduğu yönündeki haberi ‘Kıyak mı jest mi?’ başlığıyla yayına vermişti. Haber yayına verildikten sonra Şifre Haber Sitesi’ndeki ilgili haberin altında ve sosyal medya adreslerinde yüzlerce yorumla, adeta linç edildi. Şifre Haber linç üzerine şunları yazdı: “Bu mesajı alır almaz güdümlü bomba gibi hedefe kilitlenen ‘talimatlı yorumcular’ sanki haberde, doktorun doktorluğuna lâf edilmişçesine onu göklere çıkarıyor, Şifre Haber’i de yerden yere vuruyordu… Son sözümüz Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel’e. Sizi sevenlerin duygularını kullanarak, objektif haber yapan, doktorluğunuza en ufak bir lâf etmeden, tamamen idarî göreviniz nedeniyle devreye soktuğunuz bir konuyu haberleştiren ve sizin görüşlerinize de noktası, virgülüyle yer veren bir medya kuruluşunu hedef göstermek. Yakıştı mı Hocam?”