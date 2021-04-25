Pekcan’ın şirketi devletten destek almış

Dezenfektan skandalının ardından görevden alınan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşine ait Nanoksia Biyoteknoloji Şirketi’nin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Kovid-19 ile mücadele kapsamında 1.4 milyon liralık yatırım desteği aldığı ortaya çıktı.

Sözcü’nün haberine göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, resmî sitesinde Kovid 19 ile mücadele kapsamında atılan adımları anlattığı bölümde “KOBİ Teknoyatırım Destek Programı” kapsamında dezenfektan, kolonya, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünleri üreten KOBİ’lere 6 milyon TL’ye kadar destek verildiği bilgisini paylaştı. Örnek olarak da Nanoksia şirketine verilen desteği gösterdi. Sitede “Tekirdağ ilinde ‘dezenfektan’ konusunda yatırım yapacak olan NANOKSİA Biyoteknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin projesi destek kapsamına alınmış olup sağlanacak destek tutarı 1.443.998,40 TL’dir” denildi.

Okunma Sayısı: 218

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.