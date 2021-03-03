Perinçek eksenli paralel yapıya dikkat

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

Taşgetiren, yazısında devlette “Perinçek eksenli bir paralel devlet yapılanması (PDY) olup olmadığına bakılması gerektiğini” söyledi. “Perinçek ilginç bir simadır” diyen Taşgetiren, Vatan Partisi lideri için şunları yazdı: “Çetin örgütçüdür bir kere. “Yargı altın devrini yaşıyor” diyorsa bir durmalı orada. “İktidarın rotasını biz çiziyoruz” diyorsa bir durmalı. 15 Temmuz’da neredeydi, kimleri nasıl örgütledi bakmalı. İşçi Partisi’nden Vatan Partisi’ne dönüşmesine, buradan da her kılığa girebilme potansiyeline bakmalı. Tartışma programlarında herkese son derece absürd gelen düşüncelerini yüzünde hiçbir renk değişimi olmadan seslendirebilmesine bakmalı. (...) İktidarın saf kadrolarının Perinçek’in becerilerini tasavvur etmesi kolay değildir. Bu kadar açık oynamasına rağmen kolay değildir” dedi.

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