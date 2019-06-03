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3 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Problemler kavga ile çözülmez

03 Haziran 2019, Pazartesi
Diyarbakır’da konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Bu devirde kavga ederek problemler çözülemiyor, konuşarak müzakere ederek bu problemleri çözmeliyiz” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Bu devirde kavga ederek problemler çözülemiyor, konuşarak müzakere ederek bu problemleri çözmeliyiz” diye konuştu.  Karamollaoğlu, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, ramazan ayının önemine değindi. Bu ayda özellikle İslam aleminde kan ve gözyaşı olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, İslam aleminin bir araya gelip barış ve huzuru tesis edemediğini aktardı.

Birbirimize karşı düşmanca tavır sergilememeliyiz

Karamollaoğlu, barış ve huzurun tesisin öncelikle adaletin sağlanmasıyla gerçekleşeceğini dile getirerek şunları kaydetti; “Bu memleket bizim. Birbirimizle farklı kanaatlerde olabiliriz, farklı mezheplerde, meşreplerde olabiliriz, yeri gelir farklı ırktan olabiliriz. Bu memleket üzerinde farklı özelliklere sahip olan bir memlekettir. Eğer kucaklaşmak istiyorsak birbirimizi güzel bir gözle görmemiz icap eder. Birbirimize karşı düşmanca bir tavır sergilemememiz icap eder. Farklılıklarımıza rağmen kucaklaşmaya razı olmamız gerekir.” Dünyanın barışı için çalışmak ve çabalamak mecburiyetinde olduklarını ifade eden Karamollaoğlu, “Bu devirde kavga ederek problemler çözülemiyor, konuşarak müzakere ederek bu problemleri çözmeliyiz. Sadece kendimizin derdini değil tüm İslam aleminin derdiyle dertlenmeliyiz.” şeklinde konuştu.

AA

Etiketler: karamollaoğlu
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