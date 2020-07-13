Rize'nin Çayeli ilçesinde son durum?

Rize'nin Çayeli ilçesinde derenin taşması sonucu araçlar sular altında kaldı, apartmanların giriş katlarını su bastı. Bölgede kayıp olduğu bildirilen kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Rize genelinde sabahtan itibaren etkili olan yağışın şiddetini artırması üzerine Çayeli ilçesinde debisi yükselen Şairler Deresi taştı. Taşmanın etkisiyle dere üzerindeki köprü ulaşıma kapatıldı. Çevredeki çok sayıda aracın sular altında kaldığı sel nedeniyle Eski Pazar Mahallesi'ndeki apartmanların giriş katlarını su bastı. Binaların alt katlarında yaşayan vatandaşlar, üst katlardaki komşularının yanına sığındı. Şiddetli yağışın devam ettiği ilçede, belediye ekipleri dere sularının taşıdığı rusubatı temizlemek için iş makineleriyle çalışma yürütüyor. Kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı Şiddetli yağışın sel ve heyelanlara yol açtığı ilçenin Madenli beldesi Yeni Mahalle'de yaşayan Ali Uzun'dan haber alamayan yakınları, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine AFAD, Uzun'un bulunması için çalışma başlattı. Öte yandan ilçeye bağlı Yamaç köyünde meydana gelen heyelanda yaralanan 2 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Köprübaşı köyünde ise vatandaşlar tarafından heyelan altından 3 kişi yaralı kurtarıldı. AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri, kapalı yolu açıp yaralı vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor. Bakan Soylu bölgeye gidecek Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bölgeye gidecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Rize'ye gidecek Soylu ve Yazıcı, incelemelerde bulunacak. AA

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