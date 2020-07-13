"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Rize'nin Çayeli ilçesinde son durum?

13 Temmuz 2020, Pazartesi 22:53
Rize'nin Çayeli ilçesinde derenin taşması sonucu araçlar sular altında kaldı, apartmanların giriş katlarını su bastı. Bölgede kayıp olduğu bildirilen kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Rize genelinde sabahtan itibaren etkili olan yağışın şiddetini artırması üzerine Çayeli ilçesinde debisi yükselen Şairler Deresi taştı.

Taşmanın etkisiyle dere üzerindeki köprü ulaşıma kapatıldı.

Çevredeki çok sayıda aracın sular altında kaldığı sel nedeniyle Eski Pazar Mahallesi'ndeki apartmanların giriş katlarını su bastı.

Binaların alt katlarında yaşayan vatandaşlar, üst katlardaki komşularının yanına sığındı.

Şiddetli yağışın devam ettiği ilçede, belediye ekipleri dere sularının taşıdığı rusubatı temizlemek için iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

Kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

Şiddetli yağışın sel ve heyelanlara yol açtığı ilçenin Madenli beldesi Yeni Mahalle'de yaşayan Ali Uzun'dan haber alamayan yakınları, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine AFAD, Uzun'un bulunması için çalışma başlattı.

Öte yandan ilçeye bağlı Yamaç köyünde meydana gelen heyelanda yaralanan 2 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Köprübaşı köyünde ise vatandaşlar tarafından heyelan altından 3 kişi yaralı kurtarıldı. 

AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri, kapalı yolu açıp yaralı vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor.

Bakan Soylu bölgeye gidecek

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bölgeye gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Rize'ye gidecek Soylu ve Yazıcı, incelemelerde bulunacak.

AA

Okunma Sayısı: 1049
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Eğitimli işsizlik kaygılandırıyor

    Van Gölü'nde ulaşılan ceset sayısı 37'ye yükseldi

    ABD'den 'Huawei çalışanlarına yaptırım' kararı

    Meteorolojiden 12 ile 'sağanak' uyarısı

    6 ilden sevindiren gelişmeler

    Tunus Başbakanı istifa etti

    ABD'de son 24 saatte 916 ölüm daha

    Evlat nöbeti 317. gününde

    Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz paylaşımı

    15 Temmuz Şehitleri dualarla yâd ediliyor...

    Arjantin'de dikkat çeken 'vaka' hadisesi

    'Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır'

    Rize'de hasar tespit ve tahliye çalışmaları devam ediyor

    Trump: Beyazlar da polis şiddetiyle ölüyor

    Libya Ordusu: Toplu mezarlarda 40 günde 225 cesede ulaşıldı

    Çoklu baro Resmi Gazete'de

    Adalet Ağaoğlu: Darbeler olmasaydı AB’ye girmiştik

    Salgının son 24 saati

    Kovid’e aşıyı kim bulacak? İnsan mı, bilgisayar mı?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    15 Temmuz ve Kemalizm
    M. Latif SALİHOĞLU

    15 Temmuz kılıfları
    Genel

    Başyazı: 4 yıl sonra 15 Temmuz
    Cevher İLHAN

    15 Temmuz’un üzerindeki sis perdesi duruyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Ama onlar da...
    Osman ZENGİN

    Baba, ihtilâl oluyor!
    Risale-i Nur'dan

    Hıristiyanlık hurafelerden sıyrılıp İslâma tâbi olacak
    Cenk ÇALIK

    Korku penceresinden virüs salgınına bakış
    Genel

    Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz paylaşımı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.