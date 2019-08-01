RTÜK, internet yayınına yeni düzenleme getirdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun yeni internet yayını düzenlemesi Resmî Gazete’de yayımlandı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun yeni internet yayını düzenlemesi Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. ‘Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkındaki Yönetmelik’ başlığını taşıyan yönetmelik, RTÜK’ün geçen yıl Eylül ayında yaptığı toplantıda oy çokluğuyla kabul edilmişti. 24 maddeden oluşan yönetmelik, internet üzerinden yapılan radyo ve televizyon yayını yapan kuruluşları ile izleyicinin istediği muhtevayı istediği zaman izleyebildiği Netflix gibi platformlarla ilgili düzenlemeleri ihtiva ediyor.

Okunma Sayısı: 78

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.