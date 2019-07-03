Ruhani 7 Temmuz'dan sonra istedikleri kadar uranyum üreteceklerini söyledi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,"7 Temmuz'dan sonra zenginleştirilmiş uranyum seviyesi artık yüzde 3.67 olmayacak. Bunu yüzde 3.67 seviyesinin üstüne çıkaracağız. Bu yöndeki taahhüdü bir kenara bırakacağız ve istediğimiz kadar uranyum üreteceğiz. Canımız ne kadar isterse ve bize ne kadar lazımsa o kadar uranyum üreteceğiz" dedi.

Başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Ruhani, nükleer anlaşma ve İran'ın atacağı yeni adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Nükleer anlaşmanın taraflarına verdikleri 60 günlük sürenin dolacağı 7 Temmuz'dan itibaren bir sonraki adımı atacaklarını belirten Ruhani, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine seslendi. Ruhani şunları kaydetti: ‘YİNE TEESSÜFLE KARŞILAYACAKSANIZ BUYURUN KARŞILAYIN’ "7 Temmuz'dan sonra zenginleştirilmiş uranyum seviyesi artık yüzde 3.67 olmayacak. Bunu yüzde 3.67 seviyesinin üstüne çıkaracağız. Bu yöndeki taahhüdü bir kenara bırakacağız ve istediğimiz kadar uranyum üreteceğiz. Canımız ne kadar isterse ve bize ne kadar lazımsa o kadar uranyum üreteceğiz. Eğer yine teessüfle karşılayacaksanız buyurun karşılayın, beyanat yayınlayacaksanız buyurun yayınlayın." Zenginleştirilmiş uranyum stok limitinin 300 kilogram sınırını aştığını ve bunun devam edeceğini kaydeden Ruhani, karşı tarafın vaatlerine bağlı kalması durumunda İran'ın da bu konuda geri adım atabileceğini ve fazladan ürettikleri uranyum miktarı 10 bin kilogram olsa da bunu tek bir muamele ile Rusya'ya satıp karşılığında ‘sarı kek’ alabileceklerini belirtti.

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