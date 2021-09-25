Sağlık Bakanlığı da AYM’yi dinlemiyor

AYM, güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan hekimlerin özel sektörde çalışabilmesi için 450 gün bekletilmesine gerek olmadığına hükmetti. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın bu karara uymadığı ortaya çıktı.

gazeteduvar’ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan tabiplerin, göreve alınmama tarihinden itibaren 450 gün süreyle mesleklerini icra edemeyecekleri yönündeki iptal ettiği karara uymuyor. Ataması yapılan ancak arşiv araştırması sonucu olumsuz sonuçlanan onlarca hekim, özel sektörde çalışmak için Sağlık Bakanlığı’ndan onay bekliyor. Sağlık Bakanlığı ise kendilerine sunulan hiçbir dilekçeye yanıt vermiyor, hekimlerin belgeleri de ilgili birimlere iletilmiyor. 28 Nisan 2021’de Şırnak Devlet Hastanesi’ne atanan hekim S.E. aylarca göreve başlayamadı. Ardından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, S.E.’ye arşiv araştırması sonucunun olumsuz olduğu ve göreve başlayamayacağını iletti. Bu haber üzerine S.E. özel sektörde çalışmak için uzmanlık belgesi, çalışma belgesi ve gerekli diğer tüm belgelerin ilgili birimlere gönderilmesini talep etti. Ancak aradan aylar geçmesine rağmen bakanlık S.E.’nin dilekçesine cevap vermedi.

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